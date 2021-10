“Devi andare via”. GF Vip 6, l’annuncio di Alfonso Signorini. Lacrime e abbracci nella casa

GF Vip 6, una puntata ricca di sorprese. Per Alfonso Signorini la sesta edizione del Grande Fratello Vip continua a dare grandi soddisfazioni in fatto di gossip e dinamiche all’interno della casa di Cinecittà. Merito anche dei concorrenti, che riescono a trasmettere sempre la giusta dose di emozioni, equilibrandole anche a momenti di divertimento e di attese.

Questa settimana i vipponi hanno dovuto fare i conti con un pulsantone, ma lo scatto di Soleil Sorge per premerlo ha messo a rischio un bicchiere e mandato su tutte le furie le donne di casa, in particolare Raffaella Fico, che se l’è presa anche con il resto del gruppo perché nessuno prende mai una posizione contro la modella e influencer.

GF Vip 6, eliminato puntata 15 ottobre

Per l’opinionista Bruganelli Raffaella Fico è invisibile nella casa. “Se essere in casa vuol dire essere arrogante io non sono così. Se devo stare in casa ad insultare le persone preferisco uscire a testa alta”, ha risposto la Fico facendo riferimento a Soleil Sorge, pupilla della collega di Adriana Volpe.





Questa settimana in nomination finiscono solo le donne. Davanti al tavolo le ragazze scoprono le carte: le più votate sono Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Raffaella Fico. La nomination più deludente per la Fico arriva dalla sua amica Manila. Nel segreto del confessionale gli uomini aggiungono il nome di Miriana.

Ad abbandonare la casa è stato invece Amedeo Goria, che poco prima aveva ricevuto la sorpresa della figlia Guenda e del fidanzato Mirko e della sua compagna, la modella di origini moldave Vera Miales. “Mi dispiace, il concorrente che deve abbandonare la casa è Amedeo Goria”, ha annunciato Alfonso Signorini. Il giornalista si è detto contento dell’esperienza fatta all’interno del reality.