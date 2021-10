“Rivoluzione in arrivo”. Al GF Vip cambia tutto. Alfonso Signorini è già pronto ad annunciarlo

Si avvicina a grandi passi la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto ci sono tre donne: Carmen Russo, Ainett Stephens e Francesca Cipiani. Sarà una nomination senza appello: la concorrente meno votata dovrà lasciare la casa proprio come Raffaella Fico, eliminata della scorsa puntata. C’è grande curiosità anche per capire come si evolveranno le dinamiche all’interno della Casa.

Al centro della discussione il bacio tra Manuel Bortuzzo e la principessina etiope Lulù Selassie. Tra i due sembrava tutto finito e si è trattato di un colpo di scena dal momento che il nuotatore aveva reso chiaro a tutti che i sentimenti di Lulù non erano corrisposti. E poi c’è il flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Dopo una notte di passione tra baci e carezze audaci nel letto, l’ex tronista di Uomini e donne sembra però essere di nuovo in dubbio: ““Quella sera in cui ci siamo baciati sono cascata nel piano di Soleil – ha confessato – che gli è stata attaccata tutto il giorno per farmi ingelosire”. Invece, procede invece a vele spiegate la storia d’amore tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: i due sono ormai inseparabili, mangiano, dormono, scherzano insieme.

E nell’attesa della diretta, una notizia renderà felici i tantissimi fan del reality. Infatti, così come accaduto lo scorso anno, il Grande Fratello sarà allungato almeno fino a febbraio. Già nei giorni scorsi l’informatissimo account Twitter Agent Beast aveva anticipato la notizia, adesso è stata rilanciata da Dagospia: il tutto significa che ci saranno anche dei nuovi ingressi nella Casa (tra i nomi più gettonato c’è quello di Antonella Fiordelisi).





Come scrive Tv Blog, l’allungamento del Grande Fratello Vip dovrebbe coincidere con un nuovo rinvio del ritorno de La Talpa, di cui Mediaset aveva parlato in sede di presentazione dei palinsesti. Tornando al Grande Fratello Vip va segnalato come gli ascolti fin qui registrati dal reality prodotto da Endemol Shine Italy – partito sin da subito con le due puntate settimanali – pur non essendo esaltanti, garantiscono una più che buona media superiore al 18% di share.

Anche la passata edizione del Grande Fratello Vip fu allungata e quando Alfonso Signorini lo comunicò ufficialmente ai concorrenti alcuni di loro decisero di abbandonare la Casa come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Gli altri decisero di restare e continuarono ad alimentare le dinamiche del reality che durò fino a marzo.