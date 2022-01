Alfonso Signorini, il nuovo anno inizia col botto. È la prima volta che succede al GF Vip 6

La puntata del GF Vip 6 è stata tutta un susseguirsi di colpi di scena. Liti nella casa e fuori, anche tra i vipponi e Alfonso Signorini, nuovi amori sbocciati, nomination e una eliminazione.

Nonostante la sua fama, sopratutto rispetto agli altri concorrenti con cui si trovava in nomination, Eva Grimaldi ha perso lo scontro al televoto contro l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano, il nipote di Costantino della Gherardesca Barù e Federica Calemme. L’attrice ed ex volto del Bagaglino non si è mai risparmiata all’interno della casa ma il pubblico ha deciso di ‘condannarla’ al televoto.

Nuova lite tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge. Già la scorsa settimana la princess aveva dato un assaggio di quanto fosse arrivata al limite con certi atteggiamenti. “Aggredisci tutti, io non ho paura di te”, aveva detto Lulù Selassié a Soleil Sorge nella precedente diretta. E lunedì 3 gennaio 2022, nel corso della prima puntata dell’anno che è stata più movimentata che mai, la è tornata all’attacco.





Durante una pubblicità della 31esima diretta del GF Vip 6, Lulù Selassié si è di nuovo scagliata contro Soleil Sorge, dandole dell’imbecille e dell’ignorante. “Sempre a giustificare le sue cattiverie, mo ce siamo rotte i co.… Ma che ca… dici? Stai scherzando spero. Le vere perfidie le abbiamo subite da te e Katia tutto il tempo. Cosa cavolo stai dicendo? Smettila di fare la vittima”.

Dando uno sguardo agli ascolti, la puntata del 3 gennaio 2022 ha appassionato 3.322.000 spettatori e il 21.1% di share. Il relity show condotto da Alfonso Signorini si è scontrato con “Il ritorno di Mary Poppins”. La pellicola con Emily Blunt, in onda su Rai Uno, raccoglie 3.856.000 spettatori pari al 18.1%. Guardando allo share, questa volta il reality show di Canale 5 ha vinto lo scontro ed è la prima volta in questa edizione.