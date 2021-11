La casa del Grande Fratello Vip ormai è una polveriera, a far scoppiare la bomba è Soleil Sorge finita nell’occhio del ciclone. Contro di lei perfino il conduttore Alfonso Signorini che non ha potuto tacere davanti a quello che ha sentito. “Se noi avessimo ritenuto la cosa grave ti avremmo già squalificato. Continui a non capire, ti devi scusare, evita di tirare in ballo certe similitudini che sono delle scemenze inutili. Lo sappiamo che non lo pensi altrimenti saresti stata buttata fuori dalla casa, devi chiedere scusa e basta”.



Scusa che però da Soleil Sorge non sono arrivata subito. “Io chiedo scusa per aver detto … no sinceramento no, mi dispiace aver usato un termine così forte, ma non era minimamente vicino al buttare l’acido su una persona e non lo penserei mai nella vita, era una similitudine sugli scarafaggi che non muoiono mai. Non mi posso scusare su questo, perchè lo penso”.



Nel dettaglio Soleil Sorge, parlando Parlando in giardino con Alex, Davide e Katia, Soleil ha paragonato Gianmaria a uno scarafaggio: “Quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muore, si rinforza”, parole forti che sono state smorzate sia da Silvestri che subito le ha detto di non esagerare che Belli. Sui social gli amici di Gianmaria ne hanno chiesto l’espulsione.







Secca era arrivata la replica di Alfonso Signorini: “Vi ho detto che in questa edizione – spiega Signorini – siamo più morbidi in riferimento alle frasi usate dai concorrenti però Soleil vorrei ti scusassi con Gianmaria per aver detto quella frase sull’acido e gli scarafaggi”. Alla fine Soleil Sorge si è scusata seppure controvoglia.



Soleil Sorge che è stata la grande protagonista della puntata anche per il suo rapporto con Alex Belli sempre più stretto. A questo proposito ha voluto dire la sua Raffaella Fico. L’ex gieffina dallo studio del reality non ha perso tempo a dire la sua sulla complicità tra l’influencer italo-americana e Alex Belli. Raffaella quando Alfonso Signorini le ha chiesto cosa ne pensasse ha attaccato Solei dicendole: “Se davanti a me avessi un uomo sposato io non lo guarderei nemmeno, nè per gioco nè per altro”.