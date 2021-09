“Ci risiamo”. GF Vip 6, imbarazzo per Alfonso Signorini. Per lui è la notizia peggiore

GF Vip 6, anche la quinta puntata è andata in archivio. Nervi tesi nella casa, con Amedeo Goria protagonista di un accesso scontro con Sonia Bruganelli dopo le accuse di quest’ultima sul comportamento ‘poco consono’ tenuto dal giornalista nella casa. “Io vi guardo, vedo le vostre giornate e so che parli di arte e di altro, ma proprio perché tu sei un uomo di cultura e un giornalista, magari dovresti avere un comportamento diverso, perché alla fine è questo come puoi immaginare quello che emerge”.



Aveva detto Sonia Bruganelli. Aggiungendo poi “Non siamo visionari, qui c’è stata una manifestazione di fastidio oggettivo da parte di Ainette che lo ha fatto presente”. Insomma per il GF Vip 6 la partenza non è stata delle migliori. In mezzo ci si è messo anche il caso di Gianmaria Antinolfi che ha minacciato di lasciare la casa. “Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare. […] Ha detto delle cose gravi, non voglio stare con lei qui. Io ve lo dico me ne vado”.

GF Vip 6, i dati dell’auditel



E ancora: Non la voglio davanti ai miei occhi. Non la voglio proprio vedere. Devo uscire io vi assicuro. Qui così non ci sto. Tranquilli che me ne vado davvero”. Una sequenza infinita di colpi di scena che però non è servita al GF Vip 6 per vincere la gara degli ascolti. Nella serata di ieri, lunedì 20 settembre 2021, su Rai1 la prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.496.000 spettatori pari al 21.8% di share.







Su Canale5 il GF Vip 6 ha incollato davanti al video 2.578.000 spettatori con uno share del 17.5% (Night a 870.000 e il 21.8%, Live a 483.000 e il 13.9%). Su Rai2 Jumanji – Benvenuti nella giungla ha interessato 869.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Attacco al potere 3 ha raccolto 1.474.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.417.000 spettatori con il 6.6% (presentazione a 1.144.000 e il 4.8%).



Su Rete4 Quarta Repbblica totalizza un a.m. di 788.000 spettatori (4.9%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare registra 341.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Il codice da Vinci segna 404.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 394.000 spettatori (1.8%). Sul 20 Next arriva a 351.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie Il cacciatore di indiani è visto da 341.000 spettatori (1.5%). Su RealTime Vite al Limite è la scelta di 313.000 spettatori (1.4%). Su SkySportCalcio la partita di Serie A Udinese-Napoli sigla 337.000 spettatori (1.5%).