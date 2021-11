“Lulù, ora mi fai parlare”. Alfonso Signorini, massacro al GF Vip: la principessa scoppia in lacrime

Una diciottesima ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip 6 in venerdì 12 novembre. In puntata Alfonso Signorini ha voluto commentare la situazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ormai arrivati a un punto di rottura. Esasperato dal comportamento della principessa etiope, che non riesce a lasciargli i suoi spazi in casa, Manuel ha avuto una forte crisi arrivando ad alzare la voce e addirittura a gettare la borsetta di Lulù dal letto.

“Lasciami stare, non voglio fare discorsi. Mamma mia oh. In che cespuglio mi sono messo. Ma levatemela di torno, levatemela di mezzo”, aveva sbottato Manuel allontanandosi da Lulù e andando in camera, dove invece la principessa lo aveva raggiunto. “Vattene, sono venuto qua per rilassarmi e ancora qua sei. E questa è la dimostrazione che quando chiedo di essere lasciato in pace, tu non lo fai. Io non posso avere una donna del genere al mio fianco’. Lucrezia, invece, ha provato a supplicarlo: “Ti prego, mi devi ascoltare, io non voglio che finisce così male”.

GF Vip 6, Alfonso Signorini attacca Lulù Selassié

“Io so che tu lo ami, ma devi accettare la realtà. Se lui si ritrova con la febbre forte, se ha bisogno di tempo e spazio, tu lo devi lasciare stare” aggiunge Signorini. Lulù chiede scusa, di nuovo, ma Alfonso le ricorda che non è la prima volta… si rivolge poi alla sorella Jessica e le chiede la sua opinione: Io penso che Lulù dovrebbe ascoltare di più”.





“Scusa Alfonso ma non capisco perché debba passare per la stro*** di turno” ha risposto Lulù. “Io quando vedo una persona in difficoltà bisogna che intervenga e dica cosa non va, nessuno ti vuole far passare da stro***”, l’ha ammonita ancora il conduttore che poi ha spiegato: “Se al posto tuo ci fosse stato un uomo, saremmo qui a parlare di persecuzione e stalking! Tutti l’avrebbero detto”.

Applausi in studio e anche tra i vip, che spesso hanno spiegato a Lulù di non esasperare Manuel Bortuzzo lasciandogli i suoi spazi in casa. Chiara e diretta Adriana Volpe che ha commentato: “Questa è una relazione a senso unico Lulù”. E anche la sorella Jessica le ha detto che dovrebbe ascoltare le persone. (Il video della strigliata di Alfonso Signorini)