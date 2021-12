Colpi di scena nella casa del GF Vip 6. Dopo le prima settimane di calma gli animi dei vipponi si sono scaldati e ormai basta una scintilla per fare scattare liti e critiche. L’ultima in ordine di tempo ha avuto come protagoniste Maria Monsè e Lulù Selassiè.

La new entry che è andata a chiedere un provvedimento al GF Vip 6 perché la principessa aveva origliato il confessionale. Insomma, le tensioni sono tante nella casa ma in queste ore ha fatto scalpore la dichiarazione fatta da Alex Belli a Soleil Sorge. “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”.

GF Vip 6, Alex Belli a Soleil Sorge: “Esco il 13 dicembre”

“Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male. Fidati che sono onesto con te, pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano”, ha detto ancora il marito di Delia Duran, che molto probabilmente non prenderà bene queste esternazioni.





“Leggi i miei occhi, sai già tutto. I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado da qui. Se una cosa non la puoi gestire, è meglio andare via. Tutto è iniziato con la Turandot e quel bacio nostro. Era destino, sono stati cambiati i personaggi e per questo c’è stato il bacio”.

Ma c’è di più, perché Alex Belli ha anche confessato di voler uscire dalla casa il 13 dicembre: “Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni. Ascolta non sto dicendo oggi, ma per la data che doveva essere la finale. Non voglio fare del male a te. Ho paura di ferire qualcuno”. Sui social, però, quasi nessuno crede che Alex Belli esca dal reality il 13 dicembre e che questa sia l’ennesima sceneggiata per far parlare di sé.