Dopo l’aereo inviato dai fan dei Solex per Soleil Sorge e Alex Belli, Delia Duran ha avuto un crollo minacciando di lasciare il marito, ex concorrente del GF Vip 6. Dopo aver assistito alla scena, l’attore ha deciso di intervenire sui social rilasciando un’intervista a Casa Chi.

“Lei si basa su un cazz* di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale.

GF Vip 6, Alex Belli: “Un messaggio in casa per Delia Duran”

E ancora: “La invito ad entrare dentro di lei e capire se realmente quello che vuole fare è questo. Non può basarsi sull’aereo dei fan. La risoluzione di questa storia non è lasciarsi e mandare a quel paese tutto quel bello che abbiamo costruito in questi anni”.





Durante l’intervista Alex Belli ha rivelato anche di aver lasciato un messaggio per la moglie: “Io le ho detto di entrare e giocare, come abbiamo sempre fatto. In maniera inconsapevole, io avevo lasciato una cosa per lei che poi non sono riuscito a darle perché non è ritornata. All’interno della Casa c’è un messaggio per Delia, deve trovarlo. È un enigma. Ha la possibilità di giocare con me anche se io sono fuori.

L’attore di Centovetrine ex ex concorrente del GF Vip 6 ha rivelato di aver lasciato alla moglie un bigliettino con un rebus: “Dove le camere battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore”. Lei sa dov’è e può trovarlo.