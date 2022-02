“Frustrata e manipolatrice”. Alex Belli, poche ore al GF Vip e già scatena il caos contro la coinquilina

Alex Belli è tornato al GF Vip 6. Lunedì 14 febbraio l’attore ed ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha varcato nuovamente la fatidica porta rossa, suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare di Soleil Sorge e Delia Duran. Con la prima felice per averlo rivisto e la moglie sconvolta dopo averlo visto all’interno della casa.

“Sono scioccata, non me l’aspettavo” ha affermato la modella venezuelana ritrovandosi davanti Alex Belli. “Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare”, ha detto l’attore rivolgendosi alla moglie Delia e Soleil.

GF Vip 6, Alex Belli: “Frustrata manipolatrice”

L’attore sarebbe rientrato al GF Vip 6 per riconquistare la moglie e la conferma è arrivata anche da due suoi grandi amici, Guenda Goria e Mirko Gancitano. Al GF Vip Party, in risposta alla domanda di Gaia Zorzi che aveva chiesto come finirà la storia tra i due, la figlia di Maria Teresa Ruta ha detto: “Io spero che ci sia una buona componente di gioco, e credo che loro torneranno insieme”.





Nella casa Alex Belli ha già provato a riavvicinarsi alla moglie e metterla in guardia da una concorrente. Stiamo parlando ovviamente di Nathaly Caldonazzo, che in passato gli ha dato del “narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna”. L’ex Bagaglino non è andata tanto leggera nel dipingere l’attore, che oggi ha voluto parlare con Delia e dargli un consiglio.

“Per una frustrata che ti continua a manipolare e ti dice che mi devi lasciare… – ha detto Alex Belli a Delia Duran – Ascolta lei, visto che ha tanto successo nella vita, ascoltala no? Mi ha distrutto e mi ha dato del manipolatore e tu ascolti lei e non me? Il problema è qua. Con quella manipolatrice che ti ha manipolato in tutto questo tempo, che piano piano mi occuperò anche di lei. La tua cara amica Nathalie Caldonazzo che non è l’amica che tu pensi”.