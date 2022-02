L’ingresso di Alex Belli nella casa del GF Vip 6 ha scombussolato i già precari equilibri tra i concorrenti. Lunedì 14 febbraio, proprio nel giorno dedicato agli innamorati, l’ex vippone ha varcato la porta rossa per riconquistare la moglie Delia Duran.

L’attore era stato squalificato durante una diretta, quando nel faccia a faccia con la modella venezuelana non aveva rispettato le distanze di sicurezza imposte per contenere un possibile contagio da Covid-19 e aveva dovuto abbandonare la casa. Fuori dal reality show, a causa della sua amicizia con Soleil Sorge, Delia aveva deciso di lasciarlo e di entrare come concorrente al GF Vip 6.

GF Vip 6, Alex Belli si infila nel letto di Soleil Sorge

E ancora la sorpresa con l’annuncio di Alfonso Signorini e il rientro in casa. “Sono venuto qua non per dirti cose sbagliate o farti critiche. Voglio solo farti ragionare, dov’è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta di un pezzo, che non si fa manipolare, o non cambia idea, per cosa? Stai mettendo in dubbio quello che siamo stati, non hai mai parlato bene di noi, per cosa? Per il nulla”, ha detto subito Alex Belli alla moglie.





Dopo qualche giorno di distanza i due si sono avvicinati. Nella stiva della love boat, l’attore e la modella venezuelana si sono baciati e poco dopo si sono chiusi nel bagno. Delia ha confessato di aver fatto l’amore con il marito: ”È stato bellissimo”, ha confidato a Lulù Selassiè. Ma in mattinata è successo qualcosa di inaspettato. Alex Belli è tornato anche dalla sua “amica speciale”, Soleil Sorge. L’attore si è infilato nel letto dell’influencer e dopo un lungo abbraccio è scoppiato in lacrime: “Ti ringrazio, perché sei l’unica cosa positiva che arrivava da questa casa. Eri tu Sole”, ha detto.

Il ‘siparietto’ non è piaciuto ai telespettatori, che sui social si sono lasciati andare a commenti al veleno: “Che schifezza. Vogliono divertirsi di nuovo alle spalle di Delia. Che pagliacci”, “Vergognosi, un vero squallore”. Non solo, poco dopo Delia si è infuriata con Alex ed è scoppiata una lite a tre, con Soleil Sorge che è sbottata: “Non rompere il cavolo a me, non dirmi di modularmi se tu non mi hai rispettato, non fare scenate tipo venire a svegliarmi. siete abituati ad una vita sul set? allora buon set”.