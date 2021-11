Alex Belli ci è cascato ancora. Durante un discorso con Jo Squillo all’interno della sauna del ‘GF Vip 6’ si è lasciato andare ad una frase, che ha lasciato di stucco la gieffina e che sta facendo discutere sul web. Lui ha provato subito a difendersi, ma ormai quelle parole erano uscite dalla sua bocca. Il video sta facendo il giro del web e chissà se Alfonso Signorini non sarà costretto a parlarne nella puntata di venerdì 5 novembre. E non è il primo scivolone dell’uomo, che recentemente ha avuto un forte litigio con Montano.

Qualche giorno fa ha fatto una battuta infelice su Manuel Bortuzzo. L’attore si è lasciato andare a una dichiarazione che, a detta di molti, avrebbe dovuto assolutamente evitare. Alex Belli si trovava in compagnia di Soleil Sorge e Davide Silvestri. I tre stavano scherzando tra loro parlando di un’eliminazione in cui “uno a uno cadono”. L’ex corteggiatrice di UeD ha fatto riferimento a qualcuno dei loro coinquilini che dovrebbe cadere per ultimo e Belli ha precisato: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”.

Insieme ad Alex Belli e Jo Squillo c’era anche Davide Silvestri. L’argomento in questione è stato nuovamente Aldo Montano e Alex ha cercato di fare un esempio per spiegare meglio la situazione. Peccato però che c’è stato un vero e proprio autogol, non a caso anche l’influencer Amedeo Venza ha postato il filmato sul suo profilo Instagram e l’ha attaccato duramente. La stessa Jo è parsa molto infastidita da quella frase, che a detta di molti avrebbe dovuto decisamente evitare di dire.





Per contestare ciò che ha fatto Montano, Alex Belli ha voluto fare un esempio, che è stato considerato uno scivolone clamoroso: “Le donne sono provocatorie, allora è giusto che siano picchiate dai mariti”. E Jo Squillo lo ha subito redarguito: “Ma cosa stai dicendo? Secondo te le donne vengono picchiate perché sono provocatorie?”. Lui immediatamente ha aggiunto: “Ma no, sto facendo solo un esempio, è una metafora”. Ma Jo ha replicato, dicendo di non aver compreso questo esempio sulla violenza sulle donne.

E Amedeo Venza ha contestato in modo diretto Alex Belli sui social: “Mi ero promesso di non parlare più di lui ma con questa AFFERMAZIONE ha proprio toccato il fondo! Usare l’esempio delle Donne che vengono picchiate pur di avere ragione! Squalifica IMMEDIATA! #LeDonneNonSiToccano”. Dunque, ha invocato la squalifica dal reality show. Vedremo se lo ascolteranno o meno.