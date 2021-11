Al ‘GF Vip 6’ è arrivato il momento che forse tutti attendevano da tempo e riguarda Alex Belli e Soleil Sorge. Nella serata del 29 novembre è andata in onda una nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini e c’è anche stata una discussione tra i due, infatti a lei non è piaciuta una frase dell’attore: “Pensi che le telecamere potrebbero fermarmi se ci fosse più di un’amicizia?”. Ma a quanto pare questa sua dichiarazione non era affatto veritiera, come spiegato nella notte dal gieffino alla stessa Soleil.

Subito coloro che stavano seguendo la diretta h24 su Mediaset Extra si sono accorti di una grande novità. Alex Belli ha iniziato infatti a dire: “Lascia andare il tuo cuoricino, tesoro. Non chiamiamolo problema il nostro, diciamo che tra noi c’è stata una complicazione. Non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere un’incredibile complicità e abbiamo condiviso tante cose. Stavolta sono entrato in protezione perché non voglio far soffrire Delia. Perché tu dubiti di me?”.

Ma per Alex Belli sembra essere arrivato il momento di non ritorno e ha quindi voluto finalmente far uscire fuori tutto quello che prova per Soleil Sorge: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco. Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Se metti in dubbio i miei sentimenti mi fa male. Fidati che sono onesto con te, pensavo di poterti gestire ma non ce la faccio”.





La sua dichiarazione di amore è stata molto lunga e sentita, infatti Alex Belli ha poi aggiunto: “Ho nascosto tutto per questo periodo, non sapevo che mi sarebbe sfuggito di mano. Leggi i miei occhi, sai già tutto. I casi sono due: o viviamo la cosa e torniamo in carreggiata e ci viviamo il nostro mondo, oppure me ne vado da qui. Se una cosa non la puoi gestire, è meglio andare via. Tutto è iniziato con la Turandot e quel bacio nostro. Era destino, sono stati cambiati i personaggi e per questo c’è stato il bacio”.

Intanto, Alfonso Signorini ha annunciato in diretta un provvedimento contro Lulù Selassié: “Dopo aver visionato le immagini di poco fa è evidente, mi riferisco a Lulù Selassié, come tu abbia pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del programma e degli altri concorrenti che partecipano al gioco con passione, lealtà ed entusiasmo. Per queste ragioni il GF ha preso una decisione inevitabile: saresti in nomination d’ufficio”.