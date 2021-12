“Mi dispiace, dovevo farlo”. Alex Belli ‘boom’, il gesto contro Soleil Sorge è inaspettato e plateale

Nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 20 dicembre, è andato in scena l’atteso confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore è fuori dal reality ed è ritornato in casa per parlare con l’influencer. Ne è venuta fuori una discussione in cui l’ex concorrente ha cercato di giustificarsi: “Io voglio molto bene a Soleil e lo ripeterò all’infinito. Mi spiace che tu stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta. Io non ho mai criticato Soleil, mi assumo le colpe di tante cose, ma io voglio bene a Soleil”.

Quindi è intervenuto Alfonso Signorini dallo studio che ha mostrato alla vippona le immagini in cui Delia Duran (la moglie dell’attore) rimprovera Alex Belli per essersi spinto oltre sotto le coperte con la coinquilina. Soleil Sorge ha spiegato che tra loro due non è mai successo nulla di quel che si dice e che non sono mai arrivati a gesti del genere, aggiungendo però che con le parole sono andati anche ben oltre quel gesto. La discussione è proseguita e Soleil Sorge ha troncato così: “L’unica persona che manca di rispetto a sè stessa è Delia se pensa che suo marito l’abbia tradita e continua a starci insieme. Hai parlato anche abbastanza Alex, ora sei lì tra il pubblico quindi resta lì e lasciami parlare con Alfonso”.



Durante la diretta è intervenuta Adriana Volpe, una delle opinioniste, e ha difeso Alex Belli puntando il dito contro Soleil Sorge: “Non facciamo passare Soleil da vittima. Mi dispiace, ma eravate consapevoli entrambi. Eravate in due. Non è che tu hai stupito il fascino di Alex. Tu sei stata dominatrice e protagonista. Eravate consapevoli del teatrino che facevate in Casa. Per favore non fare la vittima, perché non ci sta”. Parole che sono piaciute all’attore e sono state apprezzate dal pubblico in studio.





Infatti è partito un boato nei confronti di Adriana Volpe. Dal canto suo, Soleil Sorge ha subito replicato giustificandosi e spiegando che il suo intento non era passare per la vittima. Ha poi aggiunto: “E Alex fa i teatrini”. Delia Duran, invece, si è fatta sentire sui social attraverso le Instagram Stories ha mostrato ai suoi fan che stava seguendo la diretta e si è trovata pienamente d’accordo con le parole dell’opinionista contro Soleil Sorge. Si sente anche la voce della modella venezuelana che dice: “Brava Adriana”.

E a poco meno di 24 ore dal confronto al GF Vip 6 Alex Belli ha nuovamente stupito tutti. Ha, infatti, smesso di seguire Soleil Sorge su Instagram (lei, invece, lo segue ancora). E per giustificare questo gesto ha utilizzato il suo account Twitter scrivendo: “Io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia Vita Privata, l’amicizia Artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella Stronza!”EYESNEVERLIE #axb”.