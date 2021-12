“Rientra al GF Vip”. Alex Belli torna nella casa: la conferma poco fa

Al GF Vip 6 ancora si parla di Alex Belli che è stato squalificato per aver abbracciato la moglie Delia Duran che era entrata in Casa per lasciarlo. Soleil Sorge è rimasta molto delusa da quanto accaduto e dal comportamento dell’attore che è andato via senza salutarla. Dopo la puntata, infatti, l’influencer è scoppiata in un pianto disperato, chiedendosi se avesse senso continuare il suo percorso nella Casa, per poi scoprire che l’attore aveva disseminato in giro dei biglietti dedicati a lei.

Soleil Sorge è scoppiata a piangere in un angolino della Casa. A consolarla, nonostante i continui battibecchi, è intervenuta Sophie Codegoni, alla quale ha confidato: “Non lo so se voglio stare qua, cosa faccio? Sto qui a ricordare la stupidità che ho avuto, tutti i ricordi in cui ho creduto, l’amicizia, le cose. Sono stata stupida”.

Nelle ultime ore parlando con Manila Nazzaro, ha pianto nuovamente. L’influencer sta vivendo attimi di spensieratezza alternati a momenti di grande sconforto. Biagio D’Anelli ha provato a consolarla e la 27enne si è sfogata sostenendo che non riesce a trovare la carica giusta per continuare il suo percorso serenamente. Dopo mesi di coccole e abbracci, la ragazza si sente sola e abbandonata.





E in occasione della puntata di venerdì 17 dicembre Alex Belli torna nella Casa per avere un confronto, come ha annunciato il conduttore di Mattino Cinque Francesco Vecchi: “Stasera Alex rientra nella casa per un confronto”. Su Twitter gli utenti si stanno chiedendo quale sarà l’esito del confronto. Possibile che incontri Soleil Sorge, ma non è detto che l’influencer accetti di vederlo. Nel frattempo Alex Belli e Delia Duran sono tornati alla vita di tutti i giorni.

STASERA ALEX RIENTRA NELLA CASA PER UN CONFRONTO CON SOLEIL🥺

SIETE PRONTI PER UN'ALTRA RECITA?#GFVIP pic.twitter.com/HxuccaGvGC December 17, 2021

Dapprima c’è stato un litigio in treno come ha testimoniato con delle foto il magazine Novella 2000. La coppia dopo aver abbandonato gli studi del GF Vip sarebbe partita alla volta di Milano, ma il viaggio non sarebbe stato tranquillo. I due si sarebbero scontrati in modo duro al punto da attirare l’attenzione dei presenti: “Non me ne frega un c***o, tre mesi di questa str***a” avrebbe detto la modella prima di compiere un gesto estremo. E Delia Duran si sarebbe anche tolta la fede. Poi pare essere tornato il sereno. Su Instagram l’attore ha pubblicato un vide mentre canta e suona il pianoforte e Delia Duran si fa truccare alle sue spalle.