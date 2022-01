Dopo i momenti di alta tensione al GF Vip 6 e lo scontro scatenato da Gianmaria Antinolfi, che ha nominato Alessandro Basciano, sembra che tra i due sia tornato il sereno, tanto che l’imprenditore ha dato anche il benestare alla storia tra l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e Sophie Codegoni, con la quale in questi mesi ci sono stati più di un ‘incontro ravvicinato’.

La scorsa notte i due si sono lasciati andare a baci e abbracci ma c’è sempre qualcuno che non crede a questa coppia. Soprattutto alla luce delle parole pronunciate da Alessandro Basciano in una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi.

GF Vip 6, Alessandro Basciano in ginocchio davanti a Sophie Codegoni

L’ex corteggiatore ha fatto un paragone tra Sophie e una sua ex ragazza: “Fuori è un altro discorso dai. Qui perché siamo concentrati e in pochi. L’attrazione ce l’ho avuta io e ce l’hai avuta te, perché comunque non è brutta, però… quando le confronti con donne… io quando vado in giro con quell’altra…”, aveva detto trovando l’approvazione dell’amico.





Dopo la notte trascorsa insieme, incalzata da Giucas Casella, Sophie Codegoni si è lasciata andare confessando di provare una forte sintonia con Alessandro Basciano. “Sì, tra noi non nascondo che c’è una forte sintonia”, ha detto la concorrente del GF Vip 6, che nelle ultime ore proprio dall’ex volto di UeD ha ricevuto una proposta ufficiale.

L’ex tentatore di Temptation Island si è inginocchiato davanti a Sophie Codegoni e in presenza degli altri concorrenti del GF Vip 6 ha fatto una vera e propria proposta di fidanzamento: “Non sono una persona di molte parole. Volevo chiederti di fidanzarti con me”, ha detto Alessandro Basciano. Dopo un primo momento di imbarazzo, Sophie ha annuito e i due si sono scambiati un bacio tra gli applausi dei concorrenti. (Il video)