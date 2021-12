“Adesso ve ne siete accorti?”. GF Vip, Soleil Sorge sgancia la bomba davanti a tutti: lei non ha dubbi

Soleil Sorge è una delle concorrenti che più stanno dividendo il pubblico. La sua storia con Alex Belli ha fatto parlare e non poco. Proprio Belli, nelle ultime ore, ha rotto il silenzio e parlato di quello che è successo sotto le coperte. “Non sono uno che chiacchiera, ma ha ragione Sole a dire che è successo di più fuori dalle coperte, e sono cose che avete visto e sentito tutti. A un certo punto, le ho detto: “Qual è la nostra direzione?”.



“Dici che hai fuori un uomo fantastico, l’uomo della tua vita, io dico che ho una storia bellissima, che Delia ha in mano la mia vita e secondo te io ti dico che lascio tutto? È impossibile”, ha detto l’attore. “Se Soleil Sorge si è mai sbilanciata sul nostro futuro? – ha spiegato ancora- Solo quando mi ha cantato “non lasciarmi andar via” di Vasco. Ma capisco che lei voglia farsi i suoi mondi, imporre il suo racconto, i nostri scontri sono partite infinite”.



Soleil Sorge su cui ora ha spostato le sue mire l’ultimo entrato nella casa del GF Vip, Alessandro Basciano. L’ex Uomini e Donne si è infatti dichiarato. “Ti assicuro che non gioco, perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo”.







“Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente”. Soleil Sorge per ora non replica anche se ha ben chiara un’alta cosa. E cioè che c’è qualcuno ha già adocchiato Alessandro. “Sophie andata in tilt subito. Stasera c’è poverino Gianmaria che ha organizzato tutta la sua festa di compleanno”.



Poi Soleil Sorge continua: “Si era fatto i suoi film […] Io me ne tiro fuori totalmente, mi diverto solo a giocare è totalmente fine a sé stesso. Invece, Jessica e Sophie le vedo due prede papabili”, ha ammesso Sorge. “Ci sta lei è piccolina. Alessandro è costruito per essere un predatore, è un bambolotto”, ha convenuto Giacomo.