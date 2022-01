Nei giorni scorsi una nuova rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I fidanzatini del GF Vip 6 hanno avuto uno scontro volto violento, culminato in una serie di insulti da parte dell’ex volto di Uomini e Donne.

“Mi sono aperta in tutti i modi possibili. Gli ho detto di quelle cose importanti, mi sono veramente fidata e aperta. Io ti giuro su mia mamma che gli ho detto: ‘usciamo di qui insieme’ perché l’avrei fatto. Mi giudica tutti i giorni, sto male per quale motivo? Stasera dal nulla che mi dice: ‘Vai a fancul* sfigata ma che cazz vuoi? Vai fuori dai coglion’. Mi deve fare stare male un giorno sì e uno no…”, è stato lo sfogo di Sophie Codegoni.

GF Vip 6, Alessandro Basciano: “Mi serve un prete”

E ancora: “Mi sono aperta. Ogni volta… è sempre così la sequenza. Mi apro e mi trattano di mer**, sempre così. Quando decido di mettere da parte le mie paure mi trattano malissimo”. Dopo la lite Alessandro Basciano ha parlato con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro e dopo lo sfogo si è deciso a parlare e chiarire con la sua Sophie.





Anche Manila Nazzaro si è rivolta anche a Sophie dandole dei consigli da mamma, spiegandole di parlare chiaramente con Alessandro, imponendogli dei limiti che non deve più superare: “Sei abbastanza forte da capire quali sono i puntini sulle i da mettere”, le parole dell’ex Miss Italia. Così è stato e i due hanno hanno chiarito, ma in serata è arrivata una richiesta molto strana.

AHAHAHHAHAHA STO MALE

Non Basciano che vuole un prete in casa perché ieri ha detto "Giuro su mio figlio che non dormo più in questa camera" e ora deve andare a dormire con Soleil perché non può rompere il giuramento…e vuole essere purificato.

Ma in che condizioni siamo?#gfvip January 23, 2022

A farla Alessandro Basciano, che in confessionale ha chiesto di poter parlare con un prete per confessarsi e chiedere in qualche modo lo ‘scioglimento’ del giuramento fatto durante la lite con Sophie. L’ex corteggiatore aveva infatti giurato su suo figlio di non voler più dormire con la fidanzata, ma con il chiarimento la voglia di vivere quelle emozioni è tornata ed è per questo motivo quindi Basciano ha chiesto l’intervento della Chiesa.