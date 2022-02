La sua permanenza nella Casa del GF Vip 6 è stata breve: è entrato a gara in corso ed è rimasto per poco tempo. Gianluca Costantino è stato di recente eliminato dal reality. Al televoto hanno avuto la meglio su di lui Kabir Bedi e Antonio Medugno nella puntata del 14 febbraio. Il breve periodo trascorso al GF Vip non gli ha impedito di stringere amicizie come quella con Soleil Sorge, una delle protagoniste assolute di questa edizione per via del triangolo con Alex Belli e Delia Duran.

Gianluca Costantino è rimasto molto colpito da Soleil Sorge: “Mi farebbe piacere conoscerla meglio – ha spiegato a “Novella” – prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori e quindi non vorrei rovinare la coppia. Su questo sono un ragazzo molto onesto e non mi piace entrare in certe dinamiche. Ho avuto solo quindici giorni per capire il suo carattere quindi dovrei avere più tempo. C’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi, questo sono cose che restano indelebili”.

Tra Gianluca Costantino e Soleil Sorge c’è anche stato uno scherzoso bacio in confessionale: “È successo in confessionale. L’unico posto in cui ci si sente liberi di esprimere qualsiasi opinione. In quel momento Soleil e io sembravamo una cosa sola e non immagina la bella sensazione che ho provato. Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice”.





Gianluca Costantino spera che a vincere il reality sia Soleil Sorge: “È una donna speciale e ha tanti valori. Tutto è cominciato da quando ho deciso di confortare Soleil perché avevo notato il suo stato d’animo abbastanza affranto. Vederla giù di morale è praticamente impossibile, perché in tutti i momenti della giornata era sempre attiva, serena, felice e sorridente. Durante le nostre conversazioni mi ringraziava, mi diceva di averle dato tanta forza per superare la sua tristezza” ha confessato l’ex gieffino a Novella 2000.

L’ex gieffino ha anche raccontato durante Casa Chi di aver parlato con Soleil Sorge del suo fidanzato: “Io ho affrontato questo argomento subito dopo qualche bacio che c’era stato in confessionale tra noi e le ho detto scusa se te lo chiedo, com’è la tua situazione sentimentale, lei si è aperta e mi ha detto che aveva iniziato una relazione ad agosto durata solo un mese dove ha provato bellissime sensazioni”.