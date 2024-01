Grande Fratello 2023, scoppia la lite in casa. Nelle ultime settimane i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini hanno fatto fronte a continui alti e bassi, soprattutto da quando Beatrice Luzzi è stata colta dalla scomparsa del padre e ha dunque abbandonato la casa. Polemiche in merito ad atteggiamenti privi di empatia dimostrati da alcuni dei gieffini e ancora tante osservazioni in merito alle dinamiche tra le pareti di casa. Come se non bastasse, poi, la lite nel cuore della notte. Ecco cosa è successo.

Scoppia la lite nella casa del Grande Fratello 2023. Forse le tensioni delle ultime settimane continuano a farsi sentire e non riescono a placarsi e tra i concorrenti basta veramente poco per cadere nelle contrarietà. Nelle ultime ore la notizia della lite scoppiata nel cuore della notte ha già fatto il giro del web.

Scoppia la lite nella casa del Grande Fratello 2023. Fiordaliso e Letizia Petris ai ferri corti: il video

Protagoniste del litigio scoppiato davanti alle telecamere della trasmissione, Fiordaliso e Letizia Petris. Tutto sembra avuto inizio da una frase di Garibaldi sui gay che ha chiamato i gieffini ad animare il dibattito. Poi la discussione si è spostata su cosa fosse successo tra Garibaldi e Stefano Miele. A chiedere una delucidazione sarebbe stata Fiordaliso.

Nella discussione si è subito introdotta Letizia che ha detto: “Zia, scusa ma non fare la palla adesso“. A fronte di questo, Fiordaliso non sembra aver apprezzato per nulla i toni e ha subito replicato: “Io faccio quello che voglio, Leti. Posso fare quello che voglio o devo fare quello che vuoi tu?”. La Petris a questo punto ha risposto: “Ma che risposta è? Ma tutto a posto? Non devi intrometterti tu in un discorso che si devono risolvere loro Fai quello che ti pare, ma rispondi bene“.

Fiordaliso si è mostrata contrariata e Letizia ha ribadito: “Ti ho dato un consiglio. Ti ho detto di non fare la palla, da piccione viaggiatore“, e la cantante: “Io il tuo consiglio non lo accetto“. Letizia prosegue: “Ti ho detto di non fare la palla avanti e indietro, non che sei una st**nza. No, calmati tu. Non ti rispondo neanche“. “Non litighiamo tra noi adesso“, ha detto Federico provando a smorzare la tensione.