Grande Fratello 2023, dopo la messa in onda è successo di tutto. Nel corso della puntata del 30 dicembre gli animi si sono accesi soprattutto alla luce del gesto di Anita Olivieri che ha sicuramente catturato l’attenzione di molti. Non solo il rimprovero di Alfonso Signorini, ma anche il disappunto di Bea. Insomma, dopo la puntata l’atmosfera in casa non si è per nulla raffreddata.

Lacrime nella notte dopo la puntata del Grande Fratello. Il caso di Anita Olivieri ha catturato l’attenzione di molti. Stiamo parlando al gesto del finto battesimo a Giuseppe: il video di Anita con la bottiglia in mano dell’acqua ha fatto il giro del web in poco tempo e anche dopo la puntata, in casa, gli animi sono rimasti accesi.

Lacrime nella notte dopo la puntata del Grande Fratello: “Ti rendi conto di cosa fai?”

A intervenire nel corso della messa in onda anche Alfonso Signorini, che ha esortato la gieffina a riflettere sulla propria condotta. Al coro del dissenso si è unita anche Bea che ha sottolineato quanto Anita sia “dissacrante” in molte occasioni. La replica della concorrente non ha tardato ad arrivare: “Non ce la faccio più” ha detto Anita chiedendo di abbandonare il gioco.

Alfonso Signorini a questo punto ha provato a placare gli animi ma ci sarà riuscito? Dopo la puntata, nella notte, sia Anita che Rosy sono state le protagoniste indiscusse di un momento che ha tenuto svegli tutti gli inquilini. “Basta io me ne vado adesso. Non ce la faccio. Vado dallo psicologo da anni. Lasciatemi, voglio uscire. Non ci sto a farmi dire queste cose. Io sono una persona, mio dio! Lei non ha rispetto. Voglio uscire. Sono stufa. Lei non gioca, va oltre al gioco e dice cose pesanti. Voglio uscire ragazzi.“, ha detto Anita con toni accesi.

ROSY MA QUANTO SEI RIDICOLA, IL BIDELLO CHE AFFERMA CHE PRENDERANNO DEI PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI BEATRICE



VOI DOVRESTE SOLO STARE ZITTI DATO CHE LE AVETE RESO QUESTO PERCORSO UN INFERNO#grandefratello #gf pic.twitter.com/Fckx92DHvs — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 30, 2023

Ma nel giro di poco a urlare contro Bea anche Rosy. Un momento che ha richiesto l’intervento di Giuseppe, che trascinando l’amica in bagno durante le urla l’ha esortata a tornare lucida: “Ti rendi conto di cosa fai? Usi le fragilità delle persone. Ti rendi conto? Lei non si rende proprio conto di quello che fa ogni volta. Non se ne rende conto. E ridici sopra adesso, continua mi raccomando“.