Grande Fratello 2023, il nuovo arrivato in casa conquista tutti. Un ingresso che ha sicuramente incuriosito i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. A fare il suo ingresso in casa anche Sergio D’Ottavi proveniente dal mondo NIP. Come qualcuno ha già avuto modo di apprendere, il nuovo concorrente ha qualcosa in comune con Rosy Chin: la passione per la cucina.

Sergio D’Ottavi entra nella casa del Grande Fratello, cosa è successo. Oltre a Stefano Miele, stilista di 33 anni, a fare il suo ingresso in casa anche Sergio D’Ottavi, classe 1992, chef ma anche dj e surfista. Ed è proprio alla luce della grande passione per la cucina, che Sergia sembra aver catturato l’attenzione di Rosy.

Leggi anche: “Guardate cosa ha fatto”. Mirko, pubblico impazzito: il gesto per Perla fuori dal Grande Fratello





Sergio D’Ottavi entra nella casa del Grande Fratello, cosa è successo con Rosy Chin

Sergio ha da subito messo a disposizione della casa le sue capacità ai fornelli, cucinando per i coinquilini che hanno decisamente apprezzato il gesto e le pietanze. Un apprezzamento in crescita per lo chef anche sui social. Infatti in poco tempo dopo l’ingresso in casa Sergio su Instagram ha già raggiunto un migliaio di fan.

Ma tornando alle vicende in casa, il nuovo gieffino ha subito conquistato i cuori in casa mettendosi ai fornelli. Tutta la tavolata ha apprezzato “Io ho fatto il bis, anzi il tris”, ha detto qualcuno. Peccato solo che gli utenti hanno notato subito un dettaglio: Rosy, durante il pasto, è rimasta in religioso silenzio.

Gli inquilini dopo 3 mesi vissuti a colesterolandia assaggiano il riso fatto da Sergio e c'è chi dice che ha fatto il bis e chi il tris



Rosy nel frattempo:#grandefratello pic.twitter.com/UCMREKTH5j — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 29, 2023

Se i due condividono infatti l’amore per la cucina, non è del tutto da escludere che abbiano visioni diverse sull’arte culinaria. O in Rosy esiste un pizzico di invidia? Fatto sta che Sergio e la chef sembrano anche aver attaccato subito bottone: d’altronde lo chef è single. Legato in passato a Cristina Bertollini, come si evince sui social, adesso Sergio ha il cuore libero: “Sono stato sposato per dieci anni con una donna più grande di me, ma adesso sono single” ha dichiarato prima di varcare la soglia della porta rossa.