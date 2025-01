Nella puntata del 20 gennaio 2025 del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, è stata annunciata una significativa novità: il ripescaggio di alcuni ex concorrenti. Il pubblico, attraverso un televoto flash, ha avuto l’opportunità di decidere se permettere il rientro in gioco di alcuni degli eliminati. Il risultato è stato positivo, aprendo la strada a un secondo televoto per scegliere chi, tra gli ex partecipanti, avrebbe avuto la possibilità di rientrare nella Casa. I concorrenti selezionati per il ripescaggio sono stati: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago García, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.

>> “Siete stati ripescati”. Clamoroso al Grande Fratello, è ufficiale: chi sono gli eliminati rientrati in casa

Questi sei ex inquilini sono stati temporaneamente collocati nel tugurio, in attesa dell’esito del nuovo televoto che determinerà i quattro che rientreranno ufficialmente in gioco. All’interno della Casa, la notizia del possibile rientro di alcuni ex concorrenti ha generato diverse reazioni. Alcuni attuali partecipanti hanno accolto la novità con entusiasmo, vedendo nel ripescaggio un’opportunità per rivivere dinamiche passate e rafforzare legami preesistenti.





GF, Luca Calvani contro il ripescaggio di Jessica Morlacchi

Altri, invece, hanno manifestato preoccupazione per l’impatto che questi ritorni potrebbero avere sugli equilibri ormai consolidati nel gruppo. In particolare, la possibilità del rientro di Helena Prestes ha suscitato discussioni tra i concorrenti. Lorenzo e Shaila. Luca Calvani invece se l’è presa molto per il rientro di Jessica Morlacchi. E a riguardo ha detto: “Lei si è sottratta, una che si ritira, si ritira!”.

E ancora Calvani: “Lei come non si è sottoposta al televoto per uscire, non si sarebbe dovuta neanche sottoporre al televoto per entrare! Chi si è ritirato non può rientrare, altrimenti ci saremmo ritirati tutti, stavamo a casa a leggerci il giornale, e poi tornavamo belli freschi. Se tu dici mi alzo e me ne vado significa che a te del pubblico, degli autori, dei registi, significa che non te ne frega niente”.

Luca su Jessica: “Una persona che si ritira.. Sennó ci potevamo ritirare anche noi e andare a fare la settimana bianca e poi si tornava.. All’isola dei famosi se ti ritiri non torni neanche in studio”



SENTO SOLO VERITÀ#grandefratello #helevier #zelenapic.twitter.com/GviUFgSYmb — sisonokevin (@si_sonokevin) January 21, 2025

Poi conclude Luca: “Chiunque si ritira da un gioco non può tornare. A L’Isola dei Famosi se ti ritiri non torni neanche in studio a dire bravo agli altri in gioco“. Non è d’accordo Lorenzo Spolverato che invece replica: “No, è più scorretto che rientri Helena, perché lei è stata eliminata dal televoto, è il pubblico che l’ha voluta fuori, Jessica nessuno l’ha eliminata. Sei di parte! Helena è stata punita doveva restare fuori, anche Iago per me sarebbe dovuto rimanere fuori. Michael no, perché non ha fatto nulla“.

Leggi anche: “Torni a casa”. Grande Fratello, l’annuncio clamoroso di Signorini a fine puntata: il pubblico è con lui