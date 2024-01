Grande Fratello 2023, la reazione di gelosia di Mirko sotto gli occhi di tutti. Le vicende sentimentali di Brunetti sono ormai note al pubblico italiano. L’ex gieffino si è infatti ritrovato a vivere sotto lo stesso tetto con Perla Vatiero, ex fidanzata, e Greta Rossetti, la compagna con cui si sarebbe poi lasciato nel corso della trasmissione. E anche dopo l’eliminazione di Mirko, le vicende in casa tra Perla e in concorrenti hanno attirato l’attenzione, inclusa quella di Brunetti.

Mirko Brunetti geloso, vede la scena e stacca la diretta. Il GF è sempre denso di colpi di scena che cambiano le carte in gioco. Basta veramente pochissimo per sconvolgere le dinamiche della casa e questo accade sia tra le pareti che fuori. Mirko Brunetti infatti non perde occasione per seguire le dinamiche in casa che coinvolgono l’ex Perla. E questo può anche includere che l’ex gieffino reagisca male agli eventi.

Leggi anche: “Che schifo, è cattiveria”. Grande Fratello, choc su Perla: tutti con lei dopo quello che hanno sentito





Mirko Brunetti geloso, vede la scena e stacca la diretta: la reazione dopo quanto accaduto tra Perla e Garibaldi

La vicenda è accaduta nel corso della diretta Live su Instagram con Angelica Baraldi e Ciro Petrone quando a un certo punto Mirko, assistendo a una scena al Grande Fratello che ha visto come protagonisti Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi su Mediaset Extra, ha deciso di chiudere tutto e non proseguire nella visione.

Uno scatto di gelosia, ecco cosa sarebbe accaduto e Mirko non ha trattenuto le emozioni. Ma tra Perla e Garibaldi si parla ancora di amicizia? I due negli ultimi tempi sembrano essere sempre più vicini e le indiscrezioni a riguardo ovviamente sono l’inevitabile conseguenza di chi vuol vederci lungo.

Mirko che chiude la diretta dopo che Angi e Ric gli dicono di non accendere il 55 perché quella scena non gli potrebbe piacere… NON HO CERTEZZE MA NEMMENO DUBBI #perletti pic.twitter.com/dBdaWamYZB — ~perlettiera~ (@Amici20Anna) January 11, 2024

Mirko Brunetti, dal canto suo, sembra ancora essere sentimentalmente coinvolto nei riguardi di Perla, o le sue reazione sono dettate solo da un senso di protezione nei riguardi dell’ex fidanzata? Resta il fatto che davanti alla scena Brunetti sembra aver reagito come nessuno si sarebbe aspettato.