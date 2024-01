Grande Fratello 2023, la verità di Greta Rossetti. Si continuano ad agitare gli animi all’interno della casa più spiata d”Italia e le conseguenze si vedono. E se da fuori sopraggiungono voci di malcontento, lo stesso può dirsi tra le pareti di casa. A parlare è Greta Rossetti che ha deciso di rivelare cosa pensa davvero degli atteggiamenti che alcuni compagni di gioco.

Greta Rossetti smaschera gli inquilini della casa del GF. Tensioni, liti, chiarimenti e frecciatine: l’attuale edizione del Grande Fratello incuriosisce proprio perchè sono ormai in molti a domandarsi come andrà a finire. E nelle ultime ore anche Greta Rossetti ha deciso di dire la sua a riguardo.

Greta Rossetti smaschera gli inquilini della casa del GF: “Creano liti per fare dinamica…”

“Dicono delle cose davanti e dietro ne fanno altre. Poi creano liti per fare dinamica…”, ha detto Greta parlando con Vittorio Menozzi, per poi aggiungere: “Adesso mi hanno chiesto perché sto con te? Ti limita questa cosa e innervosisce. Sono calma e buona, porto pazienza. Poi se mi parte… ed è da stamattina”.

La gieffina ha deciso di entrare nel dettaglio: “Monia non è, sono altri atteggiamenti che non mi piacciono in generale. Vedo cose che succedono che non mi piacciono. Sono vera e magari è sbagliato per stare qui, dove devi creare dinamiche pur di. Io so cosa passa fuori e so chi passa bene e chi no. Ma anche se passasse bene non riuscirei”.

Loro sono belli così



Greta: nn mi va di aver discussioni futili, per creare dinamiche..mi piace stare tranquilla !



Vittorio : io evito o semmai cerco di calmare le acque!#GrandeFratello #Fillers #vittosetti #vittoriners pic.twitter.com/eQ0fwqCYRT — Monky – ♣️♥️♠️♦️- (@blackmambamonky) January 8, 2024

“A me non interessa se discutono per cavolate…”, ha concluso, facendo capire di voler prendere le distanze da atteggiamenti simili. Vittorio dal canto suo ha condiviso il pensiero della cara amica, che ha ribadito quanto sia fastidioso che altri possano giudicare diverso persino il loro rapporto. Amicizia tra uomo e donna possibile? Ebbene, per Greta si.