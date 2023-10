La nuova puntata del Grande Fratello è più attesa che mai. Primo perché dicono ci sarà il ritorno di Heidi Baci, che sette giorni fa ha abbandonato la Casa. Secondo perché Alfonso Signorini approfondirà sicuramente la situazione che si è venuta a creare tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Dalla complicità e le tenerezze sotto le coperte alla maretta: da quando lui ha confessato di essersi invaghito di Samira Lui, che è uscita, l’attrice ha chiuso drasticamente l’amicizia speciale con il bidello calabrese.

Ma le parole usata da Beatrice avrebbero urtato la sensibilità di Giuseppe, ora pronto a vendicarsi. Nelle scorse ore, infatti, ha parlato male di lei con gli altri inquilini, usando anche frasi forti che hanno scatenato le polemiche sui social. In un momento di confidenze con Massimiliano Varrese, Garibaldi è andato sul pesante. Secondo lui, l’attrice non solo starebbe fregandosene dei suoi figli ma avrebbe attuato una precisa strategia anche per quanto riguarda il loro rapporto.

Leggi anche: “La decisione degli autori su Mirko”. Grande Fratello, per lui è già il momento più delicato





GF, Garibaldi “si vendica” di Beatrice Luzzi

“Lei si sente sempre forte. Io so per quale motivo fa tutto questo. Mica sono idiota. Non è che una donna di 50 anni… Lei se ne frega dei figli e di quello che c’è fuori. Fa tutto per gioco. Altrimenti non diceva che la nostra cosa fuori non durava. Io faccio l’ingenuo ma non lo sono affatto”, ha detto Garibaldi.

Inoltre, sempre a suo avviso, l’ex volto di Vivere sarebbe stata consapevole dell’interesse che lui provava nei confronti di Samira e avrebbe messo in piedi delle sceneggiate per continuare a far parlare di sé: “Poi sapeva della mia cosa per Samira ed è venuta lei da me lo stesso. Quindi si doveva aspettare di tutto. Dai è stata lei a fare il primo passo. Ora fa le sceneggiate per tirare avanti qualche giorno e pretende che io le chieda scusa. Che poi lei se la tira e che io ritorno”.

Beatrix non perdonerà mai Garibaldi per questa frase, mai (com’è giusto che sia)



Lunedì voglio il DEVASTO.#GrandeFratello pic.twitter.com/RCO01G5Tfg — Giulia🧶 (@commentocose__) October 21, 2023

Il consiglio di Massimiliano Varrese? “Io da amico ti dico di lasciare perdere. Fa tutto per portare l’acqua al suo mulino e a me ha annoiato. Ma tu adesso ti vuoi accoppiare come coppia o fisicamente? E allora adesso divertiti e basta. Accoppiati e basta da ora. Secondo me se Samira ti avesse dato l’ok in pochi secondi andavi da lei. Sta giocando sporco”. Beatrice Luzzi non sa nulla di tutto ciò, ma c’è chi è pronto a scommettere che vedrà quei video e che non perdonerà Giuseppe per questa imboscata.