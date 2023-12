“Scusate, io vado via”. Grande Fratello, Garibaldi corre in confessionale in lacrime. Nella notte la decisione che sconvolge la casa

Grande Fratello 2023, la decisione di Garibaldi arriva come una doccia fredda. I concorrenti rimasti in gioco proseguono la loro avventura all’interno della casa più spiata d’Italia e questo non senza andare incontro a continui colpi di scena. Nelle ultime ore Garibaldi sembrerebbe aver maturato la decisione di abbandonare la casa. Ma per quale motivo è giunto a questa conclusione?

Garibaldi decide di abbandonare la casa del GF. Il gieffino è senza dubbio tra i più chiacchierati dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini. In un primo momento i fan del programma lo hanno visto molto vicino a Beatrice Luzzi, fino a quando l’attrice ha deciso di prendere qualche distanza.

Garibaldi decide di abbandonare la casa del GF. Il motivo dietro la decisione

“Garibaldi in lacrime! nella notte sarebbe entrato nel confessionale esprimendo la volontà di uscire perché teme un richiamo da parte di Alfonso nella prossima puntata riguardo il gesto violento (ha tirato un pugno al muro) la notte di Natale”, ha reso noto Amedeo Venza mettendo in risalto la volontà del concorrente, o presunta tale, di abbandonare il gioco proprio per questo motivo.

In attesa di capire se il concorrente lascerà o meno il gioco, ricordiamo a chi se lo fosse perso che di recente il gieffino si sarebbe trovato al centro di un’altra polemica in seguito a una frase che ha fatto storcere il naso a parecchi. “Ascolta, già che li accetto…ho fatto un enorme passo. Che per me è una cosa normale2”, ha detto Garibaldi a proposito dei gay.

Parole sulle quali è cercato di intervenire Varrese: “Prima di aprire la bocca rifletti bene!“. Garibaldi però ha continuato: “Ora è normale che ci siano anche loro, mentre una volta…”Sui social è scoppiato il caso e in molti hanno attaccato duramente Giuseppe: “Pensa a essere Garibaldi e aver “fatto un passo enorme nell’accettare l’esistenza dei gay’, tirare pugni sul muro e fischiare le ragazze che si allenano. Poi piange perché gli danno del maschilista”. “Perché sarebbe un grande passo ‘accettare’ i gay? Non c’è nulla da accettare nell’orientamento”.