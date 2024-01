Grande Fratello 2023, coltellata a Garibaldi, il pubblico sempre più contro Anita. Le vicende in casa stanno decisamente scuotendo gli animi. Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi che sta affrontando il doloroso lutto in famiglia, la situazione sembra precipitare per alcuni dei concorrenti rimasti in gioco. Ed è questo il caso di Anita che nelle ultime ore si è trovata nel bel mezzo di una conversazione con Massimiliano Varrese.

Pubblico del GF contro Anita, cosa sta succedendo. Negli ultimi giorni la gieffina è stata richiamata in confessionale per poi riportare in casa agli altri inquilini un consiglio, quello di mantenere un profilo basso dopo la polemica circa l’assenza di emparia dimostrata da alcuni in occasione all’abbandono di Bea della casa.

Pubblico del GF contro Anita, cosa sta succedendo. La polemica dopo quelle parole riferite a Garibaldi

Anita ha riferito: “Mi hanno chiesto in confessionale di tenere un profilo basso. Fuori 4 cretini stanno facendo casino”. Insomma, toni ancora una volta ritenuti infelici avrebbero fatto alzare il dito contro di lei. Poi la recente conversazione tra la gieffina e Varrese non avrebbe migliorato la situazione. “Giuseppe ha fatto lo scientifico”, sono state le parole di Varrese.

“Seh, al bagno!”, ha risposto Anita. E nel giro di poco tempo, è scoppiata la rivolta dei fan. Insomma, tutti sembrano essere notevolmente indispettiti dai modi di fare e dalle parole di Anita, che ricordiamolo, ha stretto una grande amicizia proprio con il gieffino chiamato in ballo, ovvero Garibaldi. Contro Anita e non fuori dalla casa. Anche di recente, dopo l’intervento di Anita in difesa di Giuseppe ha detto la sua pure Sergio D’Ottavi, il quale l’ha accusata di buttare “polvere da sparo” sulle situazioni per alimentare il fuoco delle polemiche.

Anche Rosanna Fratello è intervenuta: “Perché quello che dici tu è sacrosanto mentre quello che dicono gli altri no? Tu insisti sempre, tu difendi sempre senza neanche ascoltare gli altri”. Anita non l’ha presa per niente bene e ha ribattuto: “Ti sei inserita per alimentare la cosa, non c’eri. Ti sei inserita per attaccare me? Aggiungiamo altra carne sul fuoco?”.