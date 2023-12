Grande Fratello 2023, per Massimiliano Varrese si mette male. Continuano a farsi sentire le polemiche in merito ad alcune espressioni poco felici del concorrente. Già negli scorsi giorni il gieffino si è trovato al centro del mirino in seguito alle parole usate nei riguardi di Bea, ritenute da molti offensive e sessiste. E dopo il richiamo di Alfonso Signorini davanti alle telecamere del programma, oggi un’altra polemica è pronta a scatenarsi sull’attore.

Massimiliano Varrese di nuovo a rischio squalifica. Gessica Notaro, Valentina Pitzalis e molti altri hanno ritenuto indecoroso il modo di esprimersi del gieffino, richiamato anche dal padrone di casa nel corso della messa in onda del programma. Massimiliano Varrese è apparso visibilmente dispiaciuto per l’equivoco.

Massimiliano Varrese di nuovo a rischio squalifica: la frase contro un altro concorrente scatena la bufera

Massimiliano Varrese, dunque, è stato letteralmente rimproverato in diretta tv dopo il diffuso hashtag #varresefuori: “Le frasi che rivolgi a Beatrice appaiono insistenti e fastidiose. Il tema sul rapporto fra uomini e donne nel nostro paese c’è un’attenzione particolarissima, purtroppo per fatti di cronaca nera di femminicidi.”, ha detto il conduttore.

“L’opinione pubblica sta cambiando e il tema è al centro di dibattiti politici. Quando c’è un atteggiamento irritante nei confronti di una donna diventa un caso. Può sembrare esagerato ma in questo momento non lo è. A questo proposito voglio parlare con te di questo. Sei una brava persona e nessuno ti accusa di essere un violento, è una questione di atteggiamento che continui a portare avanti nonostante i miei richiami”, ha aggiunto Alfonso.

E oggi si scatena su di lui un’altra polemica dopo la frase rivolta a un altro concorrente, ovvero Vittorio Menozzi. “Tutte le donne in confessionale”, si è sentito dire dagli autori e Massimiliano: “Vittorio, tu no eh?” ha replicato Massimiliano con l’intenzione di fare una battuta. Peccato che il pubblico è attento a tutto. Insomma, di nuovo il coro si alza contro Varrese: il pubblico social chiama alla squalifica. Cosa succederà nei prossimi giorni? La produzione del programma potrebbe prendere alcuni provvedimenti.