Grande Fratello 2023, il gesto di Anita sotto gli occhi di tutti. Anche all’interno della casa più spiata d’Italia non poteva che respirarsi aria di festa e di Natale. I concorrenti hanno avuto modo di ‘scartareì i loro regali e gli occhi dei fan sono caduti su un dettaglio che vede come protagonista indiscussa Anita Olivieri: il fatto è successo nel corso del giorno di Santo Stefano.

I sospetti dei fan cadono sulla lettera indirizzata ad Anita Olivieri. Ebbene, anche all’interno della casa del Grande Fratello è stato tempo di sorprese. In particolar modo l’attenzione dei fan si è rivolta su una lettera destinata ad Anita con Edoardo Sansone come mittente. Eppure i fan hanno cominciato a nutrire qualche sospetto di troppo.

I sospetti dei fan cadono sulla lettera indirizzata ad Anita Olivieri: “Chi l’ha scritta?”

“Vederti indossare un vestito che avevamo provato insieme mi fa sentire più vicino. Ricordo quel giorno, come ogni attimo passato insieme, in attesa di costruirne di nuovi. Sono orgoglioso di te, continua ‘così come sei’. Buon Natale stellina. Mi manchi, Edo. P.S. Un saluto a zia Fiorda, Rosy e Giuseppe“, recita il contenuto della lettera. Ma i fan non si sono fermati solo a questo. Infatti l’attenzione di molti è caduta proprio sulla calligrafia.

Stando alle parole di molti, la calligrafia sarebbe quella di Anita. Avete capito bene: il sospetto di molti è che la giaffina abbia scritto la lettera da sola. “Chi l’ha scritta sicuramente voleva camuffare infatti la r e la t le cambia continuamente. Comunque si l’ha scritta lei è certo. E la cosa peggiore è che volutamente, come tutti i bugiardi, ha sottolineato la femminilità della calligrafia per giustificarla senza motivo“, ha notato qualcuno. E dopo aver letto la lettera, la stessa Anita sembra aver fatto notare a Varrese: “guarda che calligrafia femminile ha“.

Per i fan la vicenda è ancora avvolta nella fitta rete del mistero e questo nonostante Edoardo abbia provato a confermare tutto. E a proposito di Edoardo, che rapporto lo lega alla gieffina? All’epoca del suo ingresso in casa, la Olivieri aveva affermato qualcosa provando a fare chiarezza: “Io sono stata chiara con lui. Gli ho detto che entro qui non da fidanzata e nemmeno da single. Avere una relazione a metà così delicata non è semplice”. E ancora: “Non voglio essere legata. Se c’è qualcuno che anche qui mi intriga per qualche motivo… Metti che mi intriga una persona e mi dico ‘ma sì perché no’ e poi mi va di fare qualcosa. Però poi mi blocco perché mi faccio un film in testa. Ho avuto tante esperienze e parlo anche per quello. Non so più niente, non capisco, non so più cosa devo fare e sono in paranoia”.