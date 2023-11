“Te l’avevo detto…”. Gerry Scotti scoppia in lacrime davanti a Federica Panicucci, cala il gelo a Mattino 5

Mattino Cinque, la reazione a sorpresa di Gerry Scotti. Il volto della televisione italiana è stato ospite del programma e non poteva che regalare al pubblico alcuni aneddoti di vita privata e professionale ad oggi sconosciuti. Gerry Scotti nel corso del racconto si è lasciato cogliere dalla forte emozione, sfociata poi in un pianto liberatorio che non ha potuto trattenere.

Gerry Scotti scoppia a piangere davanti alle telecamere di Mattino Cinque. Forte emozione nei suoi occhi e poi le lacrime: il conduttore italiano noto al pubblico si è commosso proprio nel bel mezzo del racconto. Durante la chiacchierata con Federica Panicucci, Gerry Scotti ha rivelato al pubblico di aver conosciuto Adriano Celentano all’epoca della sua infanzia.

Gerry Scotti scoppia a piangere davanti alle telecamere di Mattino CInque. Il ricordo dell’infanzia

Adriano Celentano, ha spiegato Gerry, era suo compagno di quartiere a Milano, precisamente quando i due vivevano tra Corvetto e Maggiolina. Il ricordo di Gerry si è incentrato sulla domenica quando dopo la messa è accaduto qualcosa: “Quando usciva per andare a casa doveva girarsi da una parte, e invece guardava sempre dalla parte opposta perché c’era Via Gluck”.

A questo punto del racconto, Gerry Scotti si è lasciato cogliere dalla forte emozione e si è abbandonato alle lacrime. Poi per sdrammatizzare ha esordito rivolgendosi alla padrona di casa: “Vedi che il libro fa commuovere? Te l’ho detto…”, e Federica Panicucci: “Non è Celentano che mi fa commuovere. È che tutti noi abbiamo avuto una via Gluck nella vita, è quello”.

Gerry Scotti nel corso del viaggio attraverso il tempo ha poi aggiunto: “Uno degli oggetti di cui ho raccontato con viva commozione è quella calamita che i nostri genitori mettevano in macchina sul cruscotto. Mio papà aveva una mia fotina da una parte e mia mamma dall’altra. Quell’oggetto lì l’ha spostato di macchina in macchina finché è stato vivo“. Il pubblico italiano ha applaudito.