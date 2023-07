La notizia era nell’aria già da molti giorni, ma ora sembra essere arrivata la conferma definitiva. Federica Panicucci ha scoperto una probabile decisione di Mediaset che non la farà saltare di gioia. La conduttrice televisiva, attualmente in ferie vista la stagione estiva, non si aspettava minimamente una situazione del genere ma invece dovrà fare i conti con la dura realtà. E chissà se non ci saranno malumori e mal di pancia con i vertici.

Federica Panicucci è al timone di Mattino Cinque da diversi anni, ma ora c’è una decisione imminente di Mediaset che rischia di rovinarle il mese di agosto. Pensava unicamente di divertirsi e rilassarsi prima di tornare pienamente operativa, ma ecco che dietro l’angolo si sta palesando qualcosa di negativo. E immaginare un finale differente appare al momento utopistico. Vediamo cosa sta succedendo negli ambienti Mediaset.

Leggi anche: “Auguri auguri amore”. Mattia, la rara foto del figlio di Federica Panicucci per i suoi 16 anni





Federica Panicucci, brutta decisione Mediaset all’orizzonte per lei

E inevitabilmente ad essere interessata non è solamente Federica Panicucci, ma anche Francesco Vecchi. La possibile decisione Mediaset riguarda infatti Mattino Cinque. A quanto pare, l’inizio della trasmissione potrebbe non rispettare i programmi prestabiliti. Merito di una collega dei due conduttori, che è riuscita ad inanellare successi dopo successi e per lei si prefigura una sorta di promozione, a discapito di loro.

Il giornalista di Dagospia, Giuseppe Candela, ha scritto un post emblematico nella mattinata di lunedì 31 luglio. Su Twitter-X ha dunque annunciato: “Come Dagoanticipato si allunga, grazie ai buoni ascolti, Morning News. Salvo colpi di scena, la partenza di Mattino 5 slitta a lunedì 25 settembre“. Quindi, Simona Branchetti dovrebbe restare al timone del programma più del dovuto, in virtù di ascolti televisivi che hanno anche superato le attese.

Come Dagoanticipato si allunga, grazie ai buoni ascolti, #MorningNews. Salvo colpi di scena la partenza #Mattino5 slitta a lunedì 25 settembre. pic.twitter.com/kssmzK0y2q — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 31, 2023

Simona Branchetti conduce Morning News dal 2021 e nella stagione 2021-2022 è anche stata la presentatrice di Pomeriggio Cinque News. Dal 2007 è anche volto del TG5, mentre a livello privato ha alle spalle due matrimoni naufragati, con il conduttore Federico Quaranta e l’avvocato Carlo Longari.