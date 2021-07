Gemma Galgani, la notizia sembra essere andata incontro alla conferma. Riflettori accesi sulla reginetta del dating show di Maria De Filippi. Gemma Galgani, presenza ormai più che stabile da diversi anni sulla poltroncina delle dame di Uomini e Donne, pare abbia risposto alle voci che correvano su un suo eventuale ‘abbandono’ del programma. Ma non solo, perchè la dama torinese pare si sia lanciata anche in alcune considerazioni personali.

Tempo di bilanci? Probabilmente si, alla luce della prossima edizione del gettonatissimo Trono Over, le cui registrazioni riprenderanno a partire dal prossimo mese di agosto. Ma Gemma Galgani ci sarà o ‘abbandona’? Alcune recenti indiscrezioni avrebbero parlato di un probabile allontanameto della dama torinese dallo studio televisivo, o meglio alcuni blog in queste ultime ore avrebbero riferito che Gemma Galgani potrebbe avere un ruolo più limitato.

I fan, però, potranno dormire sogni tranquilli alla luce di quanto rivelato dalla dama torinese in persona al Magazine del programma. Infatti, nonostante tanti gli anni spesi alla ricerca dell’anima gemella con cui vivere una storia d’amore duratura, Gemma Galgani ha fornito il suo punto di vista: “Insomma il lavoro ai ferri e lo scialletto sulle spalle, come dico sempre, possono ancora aspettare”, afferma.





Ma non solo, perchè Gemma Galgani si è lasciata andare ad alcune considerazioni alla luce della nuova edizione che intratterà come sempre ogni anno il pubblico italiano. La dama torinese sferra la frecciatina su Isabella Ricci: “Ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, le sue perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, dove è diventata piuttosto attiva”.

E non si ferma a questo. Gemma, senza filtri, si permette si dare qualche consiglio all’opinionista Tina Cipollari. La dama non solo consiglia a Tina di ‘equipaggiarsi’ di nuovi argomenti da portare in trasmissione, lontani dunque da “pettegolezzi infondati” sul proprio conto, ma anche di un outfit “più fresco, più giovanile, più informale”. Insomma, altro che allontanamento, Gemma sembra avere le idee più chiare che mai.