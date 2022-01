Gemma Galgani, umiliazione senza precedenti in studio. Scoppia in lacrime: deve intervenire Maria De Filippi

Non è un bel momento per Gemma Galgani. Pochi giorni dopo aver festeggiato il suo compleanno la dama incappa in una situazione davvero difficile. E dire che le cose sembravano andare per il meglio dopo che, nei giorni scorsi, addirittura Gianni Sperti l’aveva difesa. È successo proprio in occasione del suo compleanno. Tra tanti complimenti e carineria non poteva mancare la doccia gelata di Tina Cipollari che, come al solito, ha sparato a zero contro Gemma.



Come prima cosa ha fatto portare un torta con 75 candeline corredata di brutte foto di Gemma Galgani. Quindi ha mandato in sovraimpressione una lettera in cui la copre di insulti. Nella lettera in questione, la chiama ‘cretina’ e la fa passare come una donna che passa da un letto all’altro. Dura la reazione del pubblico di Uomini e Donne. A cominciare proprio da Gianni Sperti che si è dissociato da quanto fatto da Tina. “Mi dissocio da tutto quello che hai detto, vorrei vedere te a 72 anni come arrivi! Il giorno del suo compleanno potevi essere più carina”.



E ancora “È il suo compleanno, fai un gesto carino o non lo fai. ‘Cretina’ le hai detto”, le fa notare Gianni. Infine, si dice dispiaciuto, fa ancora gli auguri di buon compleanno a Gemma e le fa anche i complimenti. Dall’altra parte, Gemma Galgani non se ne sta zitta: “Sei squallida”. Sul motivo dell’acredine tra i due volti noti di Uomini e Donne molto si è parlato.







Oggi però nuovo colpo basso per Gemma Galgani. Maira ha mandato in onda l’esterna di Massimiliano con Nadia. E Gemma è scoppiata in lacrime. La delusione è tanta e nessuno in studio comprende il suo malessere. “È già finita prima di cominciare e ci stavi già piangendo”, afferma Gianni guardando la dama di Torino. E non solo, Massimiliano ha smentito di aver invitato la Galgani a cena.



“Io ti ho invitata stasera? Allora non me ne sono accorto”, dichiara l’uomo. Sperti e Tina sono convinti che Gemma si sia illusa da sola e Maria le fa notare che ora è tutto chiaro. “Poi diventa umiliante”, commenta la De Filippi. Per Gemma Galgani non c’è davvero pace