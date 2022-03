“Non posso più stare zitta”. UeD, Gemma Galgani è un ciclone: veleno su 2 protagonisti

Dalle colonne di Uomini e Donne Magazine Gemma Galgani spara a zero contro molti dei protagonisti del dating. Le prime critiche feroci le rivolte alla dama romana Nadia, con la quale si è contesa il cavaliere Massimiliano. Tutto risale a qualche settimana fa quando Gemma aveva confessato di avere il rimpianto di non aver avuto figli. Nonostante le divergenze, Nadia aveva mostrato la sua vicinanza alla Galgani, tanto che si era alzata per andare a darle conforto. Ma la dama torinese non ha apprezzato neppure questo gesto.



“In quello stato di confusione vedere Nadia, con cui avevo animatamente discusso fino a qualche minuto prima, non mi ha dato nessun conforto – aveva detto Gemma Galgani – Io ho bisogno di coerenza: se poco prima mi criticavi, mi riesce difficile ritenere veritiera la trasformazione in crocerossina. Oltretutto diceva di capirmi, ma lei, per sua fortuna, è mamma, quindi di cosa stiamo parlando? Un tentativo mal riuscito di riappacificazione”.



Accuse ben precise prima di rivolgere la sua attenzione a Giorgio Manetti. L’ex di Gemma Galgani era stato molto duro con lei. Sente che in realtà Giorgio la stia ridicolizzando ormai da tempo ed è convinta che “oggi continua a fare la vittima sulla conclusione della nostra storia”. Non mancano i dettagli sulla loro storia che faranno alzare i peli sulle braccia del Gabbiano.







“Anche lavorativamente parlando mi aveva proposto di buttarci nella ristorazione, io che ho alle spalle un’esperienza concreta nella gestione di locali a lavorare, lui a fare il supervisore – ha detto Gemma Galgani – A Torino è venuto una volta sola, scocciato. […] Ricordo quando ho contattato anche il mio amico Gigi Proietti per farlo iscrivere a Roma alla famosa Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico”.



“Giorgio, chissà se diventi rosso dalla testa ai piedi quando nelle interviste non dedichi una sola parola positiva alla nostra storia”, ha concluso Gemma Galgani. Che poi aveva ancora mandato una frecciata sui ritocchi estetici per cui spesso è stata criticata da Giorgio: “Ma mi sembra di ricordare le volte che mi hai preso il viso fra le mani e mi hai detto ‘come saresti bellina se tu ti facessi tirare gli occhietti in questo modo’?”.