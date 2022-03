Gemma Galgani è a ‘Uomini e Donne’ da tanti anni e le sue litigate con Tina Cipollari sono state e sonno tuttora di grande interesse. Il pubblico è quasi sempre diviso in due, infatti c’è chi critica fortemente il suo percorso e dunque il fatto che non cerchi davvero l’amore ma solo notorietà e chi invece è convinto che sia solamente sfortunata e quindi maltrattata dall’opinionista del dating show. E queste ultime persone sperano davvero che la dama torinese possa trovare finalmente l’anima gemella.

Ultimamente durante ‘Uomini e Donne’, Gemma Galgani è stata rifiutata dal cavaliere Franco, che ha detto: “Mi dai un senso di tenerezza, un senso di protezione, ma onestamente nei tuoi confronti non c’è nessun tipo di attrazione. Se ho fatto capire che mi faccia pena? No Tina, non è come dici tu. Mi è molto simpatica ed è anche dolce”. Ma clamorosamente la dama originaria di Torino non è rimasta molto triste e non si è affatto arresa. Ora però il pubblico si è reso conto di qualcosa di clamoroso.

A svelare alcuni commenti del pubblico di ‘Uomini e Donne’ è stato il sito ‘Blasting News’. Per la prima volta in assoluto da quando Gemma Galgani è nello studio del programma di Maria De Filippi i telespettatori hanno notato un dettaglio molto importante e decisamente negativo per la piemontese. Non sappiamo se siamo in presenza esclusivamente di una coincidenza o se sia ormai una scelta ben definita dalla produzione. E il tutto è emerso, mentre si stava parlando di Ida Platano e di Alessandro.





In particolare, un utente Twitter ha espresso questo pensiero su Gemma Galgani: “Assurdo come Gemma sia scomparsa e messa da parte da questo programma. Cosa sta succedendo?”. E quando i telespettatori hanno letto questo commento, tanti altri hanno riferito di essersi accorti che è dato sempre meno spazio alla donna. E a questo punto è emerso anche un altro retroscena. Nella prossima stagione televisiva, Gemma potrebbe accettare un’offerta che le permetterebbe di approdare al ‘GF Vip 7’.

Intanto, a ‘Uomini e Donne’ pare sia pronta ad approdare Jessica Selassié. Secondo alcune indiscrezioni la scelta sarebbe di Maria De Filippi in persona. Secondo quanto riferito da Amedeo Venza, lo staff di Uomini e Donne starebbe corteggiando in modo serrato la Selassié. Quest’ultima, dopo la vittoria del GF Vip, è stata risucchiata dal vortice del successo e non ha ancora capito bene le dinamiche del mondo dello spettacolo.