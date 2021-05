Gemma Galgani è senza ombra di dubbio una delle assolute protagoniste della storia di ‘Uomini e Donne’. Senza di lei difficilmente Maria De Filippi sarebbe stata in grado di ottenere successi stellari in termini di ascolti. Ovviamente l’eterna rivalità con Tina Cipollari ha permesso alla padrona di casa di avere grossi risultati da parte dei telespettatori.

I fan della dama torinese sperano che prima o poi possa trovare anche lei la felicità, visto che finora ha ricevuto solamente due di picche. Dopo la fine della relazione sentimentale con Giorgio Manetti, ha incontrato solamente delusioni lungo il suo cammino, una delle ultime con il giovane Nicola Vivarelli. Ma ecco che per lei potrebbe giungere adesso una notizia davvero molto interessante.

L’abbiamo finora ammirata dunque come dama del Trono Over del dating show di Canale 5. Ma decisamente a sorpresa la conduttrice sarebbe pronta ad affidarle un nuovo compito ancora più importante. A fine maggio terminerà l’attuale edizione di ‘Uomini e Donne’, ma Gemma Galgani sarebbe pronta a diventare ancora più protagonista nella stagione televisiva 2021-2022. Un’ipotesi molto allettante e suggestiva. Scopriamo insieme di cosa si tratta.





Stando alle ultime indiscrezioni emerse dunque in queste ore, la De Filippi vorrebbe Gemma Galgani in una versione differente. Potrebbe infatti abbandonare temporaneamente il ruolo di dama durante il Trono Classico, diventando opinionista del programma Mediaset. Affiancherebbe dunque Tina Cipollari e Gianni Sperti e commenterebbe i percorsi e le dinamiche di tronisti e corteggiatori del prossimo anno. Una possibilità che potrebbe garantire a ‘UeD’ una crescita ancora più sostanziale negli ascolti. Non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali della produzione, che potrebbero già arrivare nei prossimi giorni.

Intanto, è uscita fuori la verità sulla fine del suo matrimonio con Francesco D’Acqui, avvenuta moltissimi anni fa. La madre e il padre di Francesco D’Acqui furono costretti ad aiutare economicamente sia il figlio che Gemma Galgani, visto che lui era ancora uno studente e non aveva dunque un lavoro. Ma il fatto di essere mantenuta dai suoceri non fu accettato da lei, la quale puntava ad avere una vita completamente differente.

Avrebbe preferito che tutti e due trovassero un impiego lavorativo. Non successe tutto questo e allora fece ritorno a Torino, dove iniziò a lavorare in teatro e ad avere autonomia. E poi la sua vita è dunque cambiata definitivamente.