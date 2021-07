“Non sarà più come prima”. Gemma Galgani, la brutta voce dai corridoi: cosa cambia per lei a UeD

Gemma Galgani è da tantissimi anni grande protagonista di ‘Uomini e Donne’ e cerca ormai da tempo immemore la sua anima gemella. Ma non ci è purtroppo riuscita nemmeno nell’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi. E Tina Cipollari ancora una volta l’ha aggredita più volte verbalmente perché non crede nella bontà della dama torinese, che sarebbe lì solo per pubblicità. E per questa ragione si sta parlando di una possibilità, che mai prima era stata presa in considerazione seriamente.

Nei giorni scorsi Gemma Galgani è stata protagonista di una disavventura nel pomeriggio di venerdì 9 luglio. Proprio in queste ore la dama è rimasta bloccata dentro l’ascensore. E ha postato con delle stories su Instagram quello che le è capitato. Le immagini non sono molto nitide, evidentemente l’ascensore era rimasta anche al buio. E lei dice: “Ma secondo voi, come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e si è bloccato e che non funziona. Anzi adesso non si vede neanche più”.

Nella prossima edizione di ‘Uomini e Donne’, le cui registrazioni riprenderanno a partire dal prossimo mese di agosto, ci sarà Gemma Galgani. Ma le notizie che stanno circolando su di lei non sono tutte positive. Infatti, stanno uscendo fuori delle indiscrezioni che non faranno molto piacere agli ammiratori della donna. Non sappiamo ancora se e quando sarà ufficializzata questa news, ma la voce sta correndo veloce. Andiamo a vedere insieme di che cosa stiamo parlando e cosa potrebbe succedere.





Alcuni blog in queste ore hanno riferito che Gemma Galgani potrebbe avere un ruolo più limitato e non più di prim’ordine nella trasmissione. Potrebbe dunque essere tolto un po’ di spazio per garantire ad altri protagonisti maggiore visibilità. E presumibilmente tra coloro che potrebbero beneficiarne ci sarebbe Isabella Ricci. C’è ormai una fetta di pubblico che si è stancata delle sue storie d’amore e vorrebbe che lei non fosse più la regina del programma. Staremo a vedere se si concretizzerà davvero.

Intanto, stando a quanto hanno riferito moltissimi utenti, Gemma Galgani potrebbe non farsi vedere sui social network per una motivazione ben precisa: potrebbe essersi sottoposta nuovamente ad un ritocchino, come accaduto un anno fa. Non ci sono conferme ufficiali in merito né tantomeno dichiarazioni della dama di ‘UeD’, ma le indiscrezioni si stanno facendo sempre più insistenti e si attendono delucidazioni.