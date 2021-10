Passano gli anni ma Gemma Galgani continua a restare una delle protagoniste più amate e discusse. Dopo dieci anni di delusioni la dama sembra ora molto presa da Constabile, con il quale ci sarebbe un feeling molto intenso. C’era infatti scappato un bacio molto passionale. Unica a non credere alla storia è, come al solito, Tina Cipollari sicura che alla fine la dama torinese si ritroverà con un pugno di mosche. Un film già visto che, secondo i maligni, Gemma interpreterebbe solo per rimanere in studio.



Di quello che dicono gli altri Gemma Galgani non si cura, interessata a vivere l’attimo. Su di lei e un famoso cavaliere arriva ora una clamorosa indiscrezione. A lanciarla e l’ex volto di Uomini e Donne Barbara De Santi che ha notato questo feeling particolare nato tra Gemma e Armando Incarnato, e ha commentato: “Oh bene, che si stia formando una nuova coppia Gemma e Armando? Avevo notato da settembre che Armando aveva un debole per Gemma, ora ne ho avuto conferma”.



Un’insinuazione inaspettata e destabilizzante quella di Barbara ma che non può essere del tutto smentita. Gemma Galgani ha avuto corteggiatori molto più giovani di lei, l’ultimo caso è quello di Nicola Vivarelli. D’altra parte Armando non ha mai nascosto di ammirare la torinese. Barbara ha approfittato della querelle nata durante la sfilata, dopo che Tina Cipollari ha gettato un secchio d’acqua su Gemma, dichiarando.







“Volevo fare una riflessione personale dopo questa sfilata che ho visto. Io, come Gemma Galgani, ho fatto per anni sfilate a Uomini e Donne. Mi chiedevo come mai alcuni uomini avessero le palette in mano. Per cosa? Non si capisce i loro voti da dove scaturissero. Ma soprattutto anni con un Armando che vota solo per antipatia e simpatia. Dà un 3 a Isabella solo per invidia e gelosia, e poi dà un 10 a Pinuccia solo perché è anziana”.



Più che Gemma Galgani il bersaglio di Barbara De Santi sembra essere Armando Incarnato. Tra i due le ruggini non mancano. Le ultime parole di Armando non sono piaciute a Barbara che ha voluto “sfotterlo” avvicinandolo a Gemma come nuova coppia