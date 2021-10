Si torna a parlare con insistenza delle vicende legate a Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne’. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di un bacio in esterna con un cavaliere, che ha fatto sperare che potesse nascere una nuova storia d’amore. Dopo tanta sofferenza amorosa, sembrava possibile una svolta positiva per la dama piemontese, ma invece non dovrebbe essere così. Lei è parsa perplessa perché avrebbe notato nell’uomo un certo distacco. E ora a parlare è un’altra dama, che ha deciso di smascherarla.

Dopo la messa in onda del suo bacio, in rete in tanti si sono scagliati contro di lei dopo quel bacio con Costabile e non è mancato l’affondo di Tina Cipollari. Gli utenti hanno scritto: “Ma voi immaginate se questi due fossero i vostri nonni? Da non farsi vedere in giro per la vergogna”, “Vado a prendere il secchio per vomitare”, “Imbarazzante tipo tantissimo”, “Ma queste scene squallide di pomeriggio anche no”. Quindi, questo bacio non è stato affatto accolto favorevolmente dalla maggioranza dei telespettatori.

Con Costabile è praticamente finita perché Gemma Galgani non è rimasta colpita particolarmente dai suoi atteggiamenti. Eppure l’uomo aveva fatto di tutto per conquistare il suo cuore, infatti è sempre stato gentile con lei e l’avrebbe addirittura invitata a Sharm El Sheikh. Ma ha rifiutato queste proposte ed è pronta già a voltare pagina. Una dama del programma di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio e di svelare quali siano realmente i motivi che spingono la torinese ad agire così.





Questa dama della trasmissione di Canale 5 ha preferito restare anonima e ha affermato su Gemma Galgani a ‘Nuovo Tv’: “Lei vuole rimanere in televisione. Le piace essere un personaggio e non cerca l’amore, ma la fama. Gemma non vuole abbandonare il piccolo schermo, ha ragione Tina Cipollari. Ormai è sempre la solita storia, prima i baci e poi le lacrime. Gemma non abbandonerà mai Uomini e Donne”. Staremo a vedere come la dama piemontese replicherà a queste dichiarazioni bomba.

E solo pochi giorni fa era stata criticata da Barbara De Santi: “Gianni ha trovato il loro bacio romantico, a Tina ha fatto senso e a me ha fatto morire dalle risate. Ah no? Quel lampadario che porti all’orecchio, quella patacca al dito che sventoli davanti alle telecamere, la dentiera, il lifting e le te…e non sono sponsorizzazioni? No no, ci mancherebbe”. Non c’è proprio pace per Gemma Galgani.