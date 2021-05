“Perché non trova l’amore”. UeD, l’ex protagonista a bomba su Gemma Galgani. Scoppia il caso sulla dama torinese

Gemma Galgani, l’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di dire la sua. A parlare è Lisa Palugan, prossima a compiere il grande passo e proferire il fatidico ‘si’ con il suo Mauro Faettini. Un amore che sta raggiungendo la grande meta, ma che per la dama torinese sembra essere, invece, un traguardo ancora lontano. Intervistata da PiùDonna, Lisa Palugan ha espresso la sua opinione a riguardo.

La data di nozze si avvicina e la coppia, reduce dalla scelta avvenuta nello studio di canale 5 nel lontano 2017, ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne per dare a tutti la lieta notizia. Ma Lisa Palugan non poteva che dire la sua in merito a un percorso ricco di alti e bassi che sicuramente continua a segnare l’esperienza sentimentale di Gemma Galgani, testimone di nozze della coppia.

Queste le parole di Lisa: “Abbiamo invitato al matrimonio Gemma e Ida – ha dichiarato Lisa – Ida sarà anche la mia parrucchiera il giorno del matrimonio, e ne sono molto contenta. Tina ha detto ‘fortuna che non sono stata invitata perché c’è Gemma’. Quando lei è scoppiata in lacrime le ho detto che arriverà l’amore per lei prima o poi. E ne sono convinta. Anche Ida ha pianto. Io auguro a entrambe la felicità”.





“Sono due ragazze molto sensibili che mi sono sempre piaciute. Io mi ritrovo in Ida, perché tutti abbiamo sofferto per amore e mi rivedo quando sono stata male tanti anni fa per un ex fidanzato. Io vorrei dirle che passa tutto, il dolore ha una scadenza prima o poi. Quando sarà pronta arriveranno le cose belle. Prima che arrivi un grande amore bisogna aver l’anima a posto”.

Poi qualche riflessione anche su alcuni protagonisti dell’attuale edizione del dating show: “Quando c’eravamo noi era diverso. Adesso è troppo concentrato sui personaggi, piuttosto sulla ricerca dell’obiettivo, che è l’amore. Gemma a differenza è sfruttata. Lei ha bisogno di trovare l’amore e veramente lo vorrebbe. Ma la sfruttano. Io penso che lei è una sognatrice ed è stata sfortunata. Tante volte lei ci ha creduto e l’hanno presa in giro”.