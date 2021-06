Uomini e Donne è andato in pausa da settimane ma in attesa della nuova stagione, che come di consueto partirà a settembre, il pubblico di Maria De Filippi si aggiorna sui social. È lì che i volti del programma danno news in attesa di tornare in studio, dove per la gioia di tanti ma non di Gemma Galgani ci sarà ancora Tina Cipollari. Sì, perché le voci che la volevano fuori da UeD sembrano essere cancellate.

Dagospia ha infatti confermato che Tina Cipollari ci sarà eccome a settembre. Nella rubrica A lume di candela di Dago si legge che quella circolata nei giorni scorsi è solo una fake news. L’ennesima, perché non è la prima volta che viene diffusa. Spesso tra una stagione e l’altra si parla di un addio a UeD dell’opinionista storica ma anche stavolta sembra essere scongiurato.

Gemma Galgani, le foto inedite di 35 anni fa

Tina Cipollari è un volto storico di UeD, ma anche Gemma Galgani ormai. Sono passati 11 anni da quando ha fatto il suo primo ingresso in quello studio e dopo tanti fallimenti cerca ancora l’uomo della sua vita, l’anima gemella: “Non mi voglio certo fare suora – ha detto in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, “la mia santa protettrice si chiama come me, Gemma Galgani, e non ha ancora esaudito il mio desiderio”.







La dama per eccellenza ha anche un obiettivo: “Per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi”. Un matrimonio a 71 anni è tardi? “E perché? A cosa dovrei pensare? Al funerale?”, ha risposto sempre Gemma Galgani. Anche lei su Instagram è attivissima e a proposito di età nelle scorse ore ha voluto fare un regalo ai suoi fan.





Gemma Galgani ha pubblicato un filmato con delle foto inedite. Risalgono al 1986, quindi a 35 anni fa, come scrive anche nella didascalia del post: “Il mio Kenya, la mia Africa 1866”. La carrellata di immagini mai viste della dama torinese hanno fatto subito breccia nel cuore del suo pubblico social che l’ha riempita di like e complimenti. “Bellissima ieri come oggi”, le scrivono tanti.