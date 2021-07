“Non riesco a uscire!”. Gemma Galgani, brutta avventura per la dama di UeD. Dal cellulare la richiesta d’aiuto ai fan

Gemma Galgani è diventata uno dei punti fermi di Uomini e Donne. I suoi siparietti con Tina Cipollari sono ormai uno dei momenti più seguiti del dating show di Maria De Filippi. La sua eterna ricerca dell’amore, i suoi tentativi, i suoi modi di fare, i suoi fallimenti, la sua incrollabile fiducia hanno permesso alla dama torinese di conquistare un posto importante nel cuore dei telespettatori. Proprio poco tempo fa lo scontro tra lei e l’opinionista ha raggiunto però livelli di guardia.

Tina ha accusato Gemma di essere stata direttrice del teatro Alfieri solo perché amante del titolare. “Eri l’amante Gemma – le parole della Cipollari – le notizie non me le invento io. Sul web ci sarà qualcuno, non viene da Marte; c’è gente che conosce la sua vita e il suo passato e scrive. Dicono anche che è una grande bugiarda perché dice di aver fatto la direttrice, ma non è vero”. A quel punto Gemma Galgani è esplosa: “Lei non si può permettere di dire le cose che ha detto, sono cose serie che coinvolgono persone che non ci sono più, è grave”.

In ogni caso stavolta Gemma Galgani è stata protagonista di una disavventura nel pomeriggio di venerdì 9 luglio. Proprio in queste ore la dama è rimasta bloccata dentro l’ascensore. E ha postato con delle stories su Instagram quello che le è capitato. Le immagini non sono molto nitide, evidentemente l’ascensore era rimasta anche al buio. E lei dice: “Ma secondo voi, come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e si è bloccato e che non funziona. Anzi adesso non si vede neanche più”.





Davvero un episodio spiacevole per Gemma Galgani che ha mostrato tutto il suo disappunto nel video postato come storia su Instagram. Non è chiaro se la dama si trovasse a Roma o Torino. Probabilmente Gemma si trova ancora in Puglia dove è in vacanza, come dimostra la precedente story. In ogni caso al suo fianco non c’è nessuno. E tutto questo nonostante negli ultimi tempi fossero circolate diverse voci sul fatto che avesse trovato un’anima gemella.

Invece Gemma Galgani non ha ancora trovato nessuno. E dunque è molto probabile che la vedremo di nuovo a Uomini e Donne alla ricerca della sua dolce metà. Chissà che con lei non ci sarà anche l’amica Ida Platano. Tra i protagonisti del programma anche Matteo Ranieri, ex di Sophie Codegoni, ha stretto un bel rapporto con Gemma. Tanto che recentemente il giovane corteggiatore ha fatto un regalo alla dama: un vasetto di pesto alla genovese. Un modo per ringraziarla dei suoi modi sempre gentili e disponibili.