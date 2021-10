Non c’è pace per Gemma Galgani, che soltanto qualche ora fa ha subito per la seconda volta un gavettone d’acqua da Tina Cipollari nella puntata del 22 ottobre di ‘Uomini e Donne’. Adesso dall’esterno del programma è arrivato un affondo totale nei confronti della dama, che sicuramente non avrà appreso con piacere. Il tutto è avvenuto sui social network di questa donna in questione, vecchia conoscenza del dating show di Maria De Filippi, che l’ha stroncata completamente.

Nell’appuntamento delle scorse ore la piemontese si è esibita nella sfilata di seduzione e per l’occasione aveva deciso di conquistare il parterre maschile con una passerella in perfetto stile “car wash”. Per questo motivo in studio era presente un secchio pieno d’acqua e Tina non ha perso l’occasione di inzuppare la sua “nemica”. L’opinionista ha voluto sminuire quanto fatto da Gemma Galgani. Il parterre maschile ha apprezzato tanto la performance, dando voti altissimi. Ma poi l”agguato’.

Mentre stava osservando con attenzioni le vicissitudini di Gemma Galgani a ‘UeD’, questa ex dama del programma di Canale 5 ha spiegato perché la torinese si sarebbe sottoposta ai ritocchini, compreso il seno rifatto. L’ha smascherata pubblicamente e chissà se la stessa Gemma non vorrà fare alcune precisazioni. E ancora non aveva assistito alla sfilata della donna, quindi non è da escludere che possano esserci ulteriori giudizi negativi su di lei. Vediamo cosa ha proferito sui social.





A sferrare l’attacco a Gemma Galgani ci ha pensato Barbara De Santi: “Gianni ha trovato il loro bacio romantico, a Tina ha fatto senso e a me ha fatto morire dalle risate. Ah no? Quel lampadario che porti all’orecchio, quella patacca al dito che sventoli davanti alle telecamere, la dentiera, il lifting e le te…e non sono sponsorizzazioni? No no, ci mancherebbe”. Quindi, ha usato dell’ironia per dirle che sfrutterebbe tutti gli accessori indossati e i ritocchini per fare da sponsor.

Ma già nei mesi scorsi Barbara De Santi aveva attaccato Gemma Galgani: ““Ma nessuno si ricorda quando lei criticava tutte dicendo che avevano i canotti in bocca? Criticavi tutte con acidità per i rifacimenti, compresa me per il naso. La prossima volta rifatti il naso, così ne avrai uno che non ha mai avuto. A differenza mia, che è sempre stato così dalla mia nascita”. Vedremo se Gemma stavolta vorrà rispondere ancora o se preferirà il silenzio e il no comment.