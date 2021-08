Gemma Galgani è sempre al centro dell’attenzione di riviste di cronaca rosa e di gossip. La dama del Trono Over di Uomini e Donne cerca da anni il vero amore, ma le sue storie sono sempre andate a finire nello stesso modo: un buco nell’acqua. Recentemente aveva fatto parlare un presunto ritorno di fiamma per l’ex Marco Firpo. L’ex cavaliare aveva dato il là alle indiscrezioni con alcune dichiarazioni dopo aver superato alcuni seri problemi di salute.

“Io non ho la televisione in casa. Non vedo Gemma in tv. Me la ricordo com’era, ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei. Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo. Anche il pensiero di queste cose mi ha aiutato ad attraversare il ciclone che ho subito”. Poi, però, non se ne è fatto più nulla. E nelle ultime settimane Gemma è stata al centro di un’altra voce: si dice che si sia sottoposta ad alcuni ritocchini. Cosa c’è di vero? Bene, la verità finalmente è venuta a galla.

Dopo l’intervento ai denti e il lifting al viso nelle ultime settimane si è parlato di un altro ritocchino, stavolta al naso, per la dama di UeD Gemma Galgani. A risolvere il mistero ci ha pensato la pagina Facebook “La velenosa”. O meglio, è stata una fan della pagina a fare una segnalazione, con tanto di foto, su Gemma. La persona in questione si trovava nello stesso ristorante in cui la dama stava mangiando con alcuni amici.





Ebbene Gemma Galgani è stata immortalata senza mascherina e dalle foto sembra proprio che non ci sia stato nessun intervento o operazione chirurgica al naso. Il profilo del viso della dama di Uomini e Donne è uguale a quello di sempre. Dunque nessun ritocchino. Nel post della pagina Fb La velenosa si legge: “Una nostra affezionata follower è nello stesso posto in cui è Gemma Galgani, la dama del trono over di Uomini e Donne, al Parco della Tesoriera a Torino”.

“Gemma è con un’amica e nonostante togliesse poco la mascherina sembra, come potete vedere, che le voci secondo le quali si è rifatta il naso non siano vere”. Se volete ulteriori conferme non dovrete far altro che seguire le nuove puntate del programma di Maria De Filippi che andranno in onda a partire dal 13 settembre a partire dalle 14 e 45 su Canale 5. Ovviamente sarà possibile vedere il dating show anche su Mediaset Infinity e in replica all’ora di cena su La5.