Nelle ultime puntate di Uomini e Donne le polemiche sembrano averla fatta da padrone. In particolare a finire sotto i riflettori sono stati prima Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, poi anche Gemma Galgani. Tra il cavaliere e quest’ultima i rapporti non sono mai stati pacifici. Anzi. Ad esempio quando Ida Platano e Guarnieri hanno partecipato a Temptation Island, Gemma andò a rincuorare Ida. Quest’ultima, infatti, era rimasta amareggiata per alcune foto di Riccardo.

La rottura tra i due è stata piuttosto aspra. Riccardo ha più volte criticato e attaccato Ida. Gemma, invece, ha preso sempre le difese di quest’ultima. E il periodo del distacco è stato molto duro per la Platano. Naturalmente la diatriba continua anche a telecamere spente. Uomini e donne si è infatti concluso, ma tra Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani la discussione prosegue a distanza. Oggi la dama torinese ha voluto esprimere il suo punto di vista al magazine del dating show.

“Spesso mi ha ostacolata” questo dice adesso Gemma Galgani riferendosi a Riccardo Guarnieri, con cui non è mai andata particolarmente d’accordo. “Si sa che non ero una sua sostenitrice – prosegue la dama – ma non ho mai interferito nella sua relazione con Ida”. Poi aggiunge: “Tante volte in passato avrei voluto prendere le difese di Ida. Le ho consigliato di chiedere un aiuto psicoanalitico e l’ho fatto affinché riacquistasse stima in se stessa, perché è una donna e una mamma meravigliosa”.





Intanto da parte di Riccardo Guarnieri non è arrivata nessuna risposta. Ma nello stesso tempo è stata Ida Platano a parlare. “Mi dà molto fastidio quando viene derisa – ha spiegato Ida – soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato. Cerco ogni volta di sollevarle il morale”. È chiaro che tra le due ci sia un rapporto di stima e amicizia, forse rafforzato dalle difficoltà incontrate nei rispettivi cammini. Di sicuro Ida e Gemma trascorreranno un po’ di vacanze insieme.

“I progetti non mancano mai” ha fatto sapere Gemma Galgani in procinto di partire per una vacanza insieme a Ida Platano. Per la stagione in arrivo la dama torinese non ha dubbi. Farà ancora parte del cast di Uomini e Donne. Gemma non ha nessuna intenzione di lasciare, anzi rilancia: “Per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi”. Che dite, ci riuscirà?