Gemma Galgani, un fine di puntata inedito a UeD. Non tanto per le lacrime della dama, che non sono certo una novità in tutti questi anni, quanto per un gesto che a memoria non si è mai visto in quello studio. Ma si è partiti da uno scontro feroce. Per la prima volta, al centro dello studio, Gemma Galgani e Nadia Marsala, tra cui scorre tutto fuorché simpatia, si sono ritrovate l’una di fronte l’altra.

“La solidarietà femminile non sai dove sta di casa perché non rivolgi mai una parola o uno sguardo al parterre femminile, solo alla tua amica del cuore”, ha attaccato Nadia riferendosi a Ida Platano.“Non è vero perché saluto sempre tutti”, la replica Gemma.

Gemma, il crollo e il gesto di solidarietà a UeD

Gemma Galgani aveva dichiarato a UeD Magazine che non c’è solidarietà tra donne quando si tratta proprio di Nadia: “Io sono vera, tu sei falsa”. E la dama rivale: “Arrenditi. Hai puntato Massimiliano perché piace a me”. “Forse è a te che piacciono gli uomini che piacciono a me. Ti rendi conto di che bassezza sei? Sei disumana”, si è difesa Gemma Galgani definita “penosa” da Nadia. Ma alla fine della puntata il crollo.





Ripensando al giorno di San Valentino Gemma Galgani ha raccontato di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv e quando il giornalista le ha chiesto se l’affetto e l’amore che cerca sia dovuto al fatto di non aver avuto un figlio lei è crollata: “Mi ha aperto una voragine, una porta molto chiusa e sigillata”. Poi ho pensato che quest’amore forse è rimasto inespresso e ho tentato di distribuirlo con la mia famiglia, gli amici, i ragazzi del teatro”.

“Mi sono resa conto che ho tanto di amore da dare e che spesso spaventa anche le persone che ho conosciuto”, ha continuato Gemma Galgani in un fiume di lacrime. E a quel punto Nadia, con cui aveva discusso poco prima, si è alzata dal suo posto e l’ha raggiunta per tirarle su il morale ed esprimerle la sua vicinanza. Un momento molto toccante.