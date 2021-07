Gemma Galgani, la risposta di Marco Firpo all’appello lanciato dalla storica dama torinese. La confessione da parte di Gemma Galgani ha fatto maturare i frutti più dolci. Marco Firpo non sembra essere andato mai via dalla mente della dama di Uomini e Donne e di recente pare abbia risposto in modo eloquente e senza troppi giri di parole.

Non è trascorso molto tempo da quando Gemma Galgani ha ammesso senza alcun filtro di avere sempre avuto un caro ricordo del tempo trascorso con Marco Firpo. Un appello da parte della dama torinese per riaccendere la fiamma? Resta il fatto che le parole usate nei riguardi dell’ex cavaliere non sembrano essere passate inosservate.

Ricordate cosa aveva affermato Gemma per il magazine del dating show? Queste le parole della dama: “Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco, ‘il lupo di mare dai lunghi capelli biondi’. Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione. Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco… Un bel ricordo che resterà sempre con me”.





E la reazione di Marco Firpo sembra supporre che l’ex cavaliere abbia accolto piacevolmente quanto affermato da Gemma: “Io non ho la televisione in casa. Non vedo Gemma in tv. Me la ricordo com’era, ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei. Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo. Anche se le ho detto che non c’è bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto, e mi troverà lì”.

“Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole. La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura, Posso dire che ha le chiavi anche in senso metaforico. Mi piacerebbe rivederla al più presto, la sto aspettando”. Ma in un post su Instagram di diverso tempo fa, la posizione presa da Marco Firpo sembrava essere netta: “Siamo come due strumentisti che sono innamorati di quello che stanno suonando, ma non sono Innamorati ancora l’uno dell’altro”. E alla luce delle recenti affermazioni, le pagine del nuovo capitolo sembrano essere ancora tutte da scrivere.