Anche se Uomini e Donne è finito da settimane, non c’è giorno che il pubblico non riceva aggiornamenti sui volti del programma. Attraverso Instagram, certo, ma anche con le interviste che i protagonisti rilasciano ai giornali. A UeD Magazine in primo luogo ed è stato proprio il settimanale del programma di Maria De Filippi a intervistare Aldo Farella, che è stato uno degli ultimi corteggiatori di Gemma Galgani.

Aldo Farella ha infatti inizialmente manifestato un interesse per la dama torinese salvo poi tirarsi indietro quando Gemma è sembrata pronta a ricambiare. Inoltre, come il pubblico ricorderà bene, Isabella Ricci è stata coinvolta, involontariamente in un triangolo con Aldo e Gemma Galgani da cui si è poi tirata fuori rinunciando a conoscere il cavaliere.

UeD, Aldo Farella gelato da Gemma Galgani: “Ci siamo sentiti…”



Tornando all’intervista, Aldo Farella ha rivelato a UeD Magazine di aver contattato Gemma dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne. E anche di essere rimasto molto deluso. Nel dettaglio le avrebbe mandato un messaggio e lei gli avrebbe risposto in modo ben poco affettuoso. “Le ho scritto che, al di là degli eventi, la considero una splendida persona, e ho sottolineato che per lei ci sarei sempre stato”, ha spiegato il cavaliere.







La risposta di Gemma Galgani? “Mi ha scritto: ‘Grazie, buona estate‘, raffreddando un po’ le mie intenzioni che erano quelle di proseguire la nostra conoscenza anche solo in amicizia”. Non solo. Aldo Farella ha inviato un messaggio anche a Isabella Ricci, che dopo un giorno lo avrebbe richiamato: “È stata una telefonata molto cordiale e aperta alla possibilità di una frequentazione, sempre amicale, ma va bene così”.

Infine il cavaliere ha espresso la sua opinione su Gemma descrivendola come una donna molto colta, di cui apprezza anche la “finezza” che mostra nell’arredare casa. Ma spesso, a suo dire, la sua sensibilità la rende più debole: “È una donna sensibile, talmente tanto da diventare quasi debole nei confronti degli altri. Questo suo aspetto, questo suo credere nel grande amore, la porta a essere secondo me a volte ‘vittima’ di alcuni uomini”.