“Ti penso sempre, torna da me”. UeD, Gemma Galgani e l’appello a sorpresa all’ex cavaliere

Gemma Galgani è pronta a rituffarsi a ‘Uomini e Donne’ e in queste ore si è resa protagonista di un incredibile e inaspettato appello. Dichiarazioni destinate a creare un vortice di polemiche intorno a lei e chissà come avrà reagito anche Tina Cipollari, che sicuramente sarà nuovamente artefice di duri attacchi nei suoi confronti per colpa di atteggiamenti che proprio non gradisce. Non sappiamo se alla dama torinese le verrà davvero tolto molto spazio nel programma, ma lei già sta facendo parlare di sé.

Già nei giorni scorsi aveva iniziato a rivelare qualche dettaglio interessante sul suo ex fidanzato e velatamente aveva fatto capire di essere felice di un suo possibile ritorno nel dating show di Maria De Filippi. Ma ora ha fatto il passo in avanti, forse definitivo, e si è rivolto direttamente all’ex cavaliere. Vuole a tutti i costi il suo ritorno per provare a far scattare quella scintilla accesasi tempo fa. Staremo a vedere se il diretto interessato vorrà rispondere a questo invito e se contatterà la produzione del programma.

Gemma Galgani ha avuto diverse storie nella trasmissione di Canale 5, ma ce n’è una in particolare che non ha mai dimenticato del tutto. E questo grande interesse è tornato nuovamente in questi giorni, a tal punto che lei ha rilasciato un’intervista molto interessante alla rivista ‘Mio’. E gli ha chiesto di poter riprovare ad uscire praticamente insieme, visto che gli ha consigliato di prendere parte alla prossima edizione di ‘UeD’. Andiamo a scoprire insieme a chi si è rivolta la dama originaria di Torino.





Queste le romantiche e nostalgiche parole di Gemma Galgani: “Marco, penso ancora a te. Torna a corteggiarmi”. Ovviamente, si tratta dunque di Marco Firpo, col quale ha avuto una storia d’amore in passato. Non è dato sapere come abbia potuto reagire l’ex cavaliere del programma Mediaset, il quale comunque recentemente aveva fatto intendere di avere intenzione di tornare. Ma non aveva mai nominato Gemma. Chissà se non cambierà idea e tra i due possa sbocciare nuovamente l’amore.

A criticare aspramente Gemma Galgani nell’ultimo periodo è stata l’opinionista tv e influencer, Karina Cascella: “Penso che sarebbe anche ora che se ne stesse a casa sua. Per carità, a volte mi sta pure simpatica, ma dopo più di dieci anni può ancora cercare un uomo in televisione? Mi sembra tutto un po’ esagerato”. Ma la torinese è pronta a stupire ancora quest’anno.