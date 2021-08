Gemma Galgani, si parla ancora di lei. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ormai è diventata un pilastro della trasmissione. Nonostante ci sia chi ha criticato duramente la torinese incapace dopo tanti anni di trovare l’anima gemella. Accusata di volersi semplicemente garantire la presenza nel programma, lasciando andare ad uno ad uno tutti i suoi corteggiatori. Accuse, polemiche, insinuazioni. Ma lei è sempre lì, protagonista.

Indimenticabili i suoi botta e risposta con l’opinionista Tina Cipollari che la prende spesso e volentieri come bersaglio. Due caratteri opposti, si sa, prendon fuoco facilmente… E poi la storia con Giorgio Manetti, quella di ritorno con Marco Firpo che fino a qualche giorno fa si pensava potesse trasformarsi in un clamoroso ritorno di fiamma. Chissà come andrà a finire. Ma intanto recentemente si è diffusa una voce clamorosa: Gemma Galgani dice addio a Uomini e Donne.

L’indiscrezione parlava della possibile partecipazione di Gemma Galgani al reality “La Talpa” che Mediaset ha deciso di rilanciare dopo anni di stop. Ebbene ci sono delle novità riguardo all’addio della dama al programma condotto da Maria De Filippi. Intanto diciamo che la prossima nuova stagione, con diverse novità, aprirà le danze lunedì 13 settembre. Sicura la presenza di Isabella Ricci che, secondo qualcuno, avrebbe messo in secondo piano Gemma.





La realtà, però, è ben diversa. Gemma Galgani sarà sicuramente al suo posto nel prossimo Uomini e Donne. Troppo importante la presenza di una delle veterane dello show di Maria. Si era parlato della partecipazione della dama al reality “La Talpa”. In realtà è proprio la possibilità che il programma venga rimandato a smentire l’ipotesi dell’addio di Gemma a UeD. È possibile infatti che La Talpa torni nel 2022, ma anche che slitti ai prossimi anni.

In verità Maria De Filippi avrebbe già riconfermato Gemma Galgani nel cast della nuova edizione di Uomini e Donne. Per la dama, quindi, si apre una nuova stagione di corteggiamenti e speranze, desideri e sogni d’amore. Chissà che questa non sia la volta buona per Gemma, chisshà che non possa davvero sbocciare l’amore tra lei e uno dei suoi spasimanti. Il pubblico, comunque, può stare tranquillo: Tina Cipollari ritroverà la sua acerrima rivale e, come sempre, ne vedremo, e sentiremo, delle belle!